"Fate attenzione alle case vacanza che non mettono foto della vista dal balcone", l'appello di un'esperta di viaggi

Un'esperta di viaggi su TikTok ha consigliato ai propri follower di "fare attenzione" agli annunci di bed and breakfast o case vacanza dove mancano foto della veduta. Nel video si vede una famiglia affacciata da un balcone dove la vista non è delle migliori.

Il 2020 e il 2021 sono stati due anni anomali, in tutto il mondo. Per mesi interi, molte attività quotidiane (e non solo) sono state precluse o fortemente limitate dalle decisioni dei governi nazionali. L'emergenza Covid è finita nella primavera del 2022 e in questi 18 mesi abbiamo riacquistato la volontà di fare viaggi liberamente e di non mostrare più alcuna tessera verde per prendere un caffè al bar mangiare una pizza al ristorante. L'altra buona notizia è che in Italia il comparto turistico è tornato ai livelli del 2019 e in alcune regioni i dati sulle presenze del 2023 si prospettano perfino migliori.

Insieme al ritorno del turismo di massa, è tornato in auge un vecchio problema di cui tanto si era discusso prima dell'arrivo del coronavirus: la nascita incontrollata di nuovi bed and breakfast e case vacanza. Negli ultimi 15 anni, sempre meno persone scelgono i cari e vecchi hotel come soggiorno dei loro viaggi; a molti turisti bastano e avanzano gli appartamenti per gli affitti brevi, che spesso sono anche più moderni e accoglienti di alcune stanze d'albergo. Per il proprietario di un immobile, spesso, la destinazione turistica è più vantaggiosa dal punto di vista economico.

L'esperta di viaggi avverte: "Occhio agli annunci senza foto della vista dal balcone"

'Cheap Holiday Expert', esperta di viaggi e di consigli su come risparmiare, ha pubblicato un video a tratti esilarante. Si vede quella che sembra una normale famiglia di tre persone mentre si rilassa sul balcone di una casa vacanza. Dietro di loro, spicca una montagna come tante altre. A rendere unico (non necessariamente in meglio) l'appartamento in questione è la veduta dall'altro lato della casa. Ebbene, sì: c'è un cimitero. La ciliegina sulla torta è la piccola folla di persone attorno a una tomba, presumibilmente di una persona sepolta da pochi minuti.

L'esperta di viaggi scrive come caption del video: "Quando non ti mostrano la vista del balcone della casa vacanza", invitando a diffidare o quantomeno a chiedere maggiori informazioni. In didascalia, c'è anche un tocco di sarcasmo: "Beh, almeno è tranquillo". Non a caso, nei commenti le battute sono molto simili: "Vicini silenziosi, impossibile litigare", scrive un utente. "Potete star sicuri che non sentirete nessun rumore". Una persona ottimista ribatte: "Beh almeno ti viene ricordato che sei vivo, a differenza di altri!". Anche un altro cerca di trovarci del positivo: "Le zone nei pressi dei cimiteri sono le migliori: verdi, tranquille ed è impossibile che in futuro ci costruiscano sopra".

