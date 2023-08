Porta il cane a fare i bisogni sempre nello stesso punto e non pulisce, la vendetta del vicino è esemplare

Portare il cane in strada per fare i propri bisogni e non pulire mai è un atto di profonda maleducazione. Così contro di lui viene attuata una vendetta clamorosa da un vicino

La questione della pulizia dei bisogni dei cani è un argomento che suscita spesso dibattiti e polemiche. Mentre alcune persone sono diligenti nel raccogliere e smaltire correttamente gli escrementi dei loro animali domestici, altre sembrano ignorare o trascurare completamente questa responsabilità. Questo comportamento ha un impatto non solo sull'ambiente circostante, ma anche sulla convivenza e sulla percezione sociale. Chi non raccoglie i rifiuti del proprio amico a quattro zampe dimostra una mancanza di rispetto nei confronti dell'ambiente e delle altre persone che condividono lo stesso spazio. Gli escrementi non presi non solo rappresentano una fonte di brutto odore, ma possono anche essere pericolosi per la salute pubblica. Contengono batteri e parassiti che possono diffondersi attraverso il terreno e l'acqua, mettendo a rischio tutti.

La scelta di non raccogliere i rifiuti del proprio cane riflette un atteggiamento egoistico e irresponsabile. Ignorare questa responsabilità può generare conflitti con i vicini e contribuire a un clima di ostilità all'interno della comunità. Inoltre, può anche creare una percezione negativa nei confronti dei proprietari di cani in generale, gettando un'ombra sulla reputazione di chi si prende cura dei propri animali in modo responsabile. È importante ricordare che possedere un animale comporta delle responsabilità, tra cui quella di trattarlo con dignità. Raccogliere i suoi rifiuti non solo è un segno di civiltà e rispetto, ma contribuisce anche a mantenere pulite e salubri le aree pubbliche e private. Adottare un comportamento responsabile in questo senso migliora la convivenza e contribuisce al benessere collettivo.

Cane fa i bisogni in strada e il padrone non li raccoglie: il vicino si vendica così

In conclusione, chi sceglie di non pulire gli escrementi del proprio cane dimostra un atteggiamento scostumato e irresponsabile nei confronti dell'ambiente e della comunità. La pulizia dei rifiuti canini è un dovere civico che va rispettato da tutti coloro che hanno animali domestici. Altrimenti si rischia, come nel caso raccontato oggi, di incappare in vicini arrabbiati pronti ad attuare perfide vendette.

A Barcellona, un uomo - stanco dei rifiuti lasciati nei pressi della propria abitazione da qualcuno irresponsabile che non raccoglie gli escrementi del proprio cane ha scritto un biglietto firmato dal cane stesso con un disegnino esilarante. La scritta recita qualcosa che - tradotto in italiano risulta essere: "Vicini mi piace fare i bisogni qui, ma il mio padrone/la mia padrona non raccoglie la mia me**a, è un maiale/tr**ia, lo so". Volano parole forti e la vendetta è perfetta. Il dubbio, tuttavia, resta: avrà funzionato? La segnalazione è della pagina Twitter @LiosdeVecinos.

LEGGI ANCHE: Napoli, spuntano i tappeti da cucina più discutibili che vedrete oggi: "Non ci siamo proprio"