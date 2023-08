Napoli, spuntano i tappeti da cucina più discutibili che vedrete oggi: "Non ci siamo proprio"

A Napoli, un negozio propone in vendita tappeti da cucina molto singolari. Non c'entra solo il colore 'shock', ma anche i disegni su di esso. Nei commenti al post Facebook, molti utenti si sono scatenati.

Napoli è una città dalle mille contraddizioni. Ha un passato glorioso, essendo stata fondata dai Greci (Neapolis) e conoscendo nei secoli successivi conosciuto dominazioni e influenze da parte di tanti altri popoli. Napoli, pur attraversando momenti bui, è riuscita sempre a distinguersi come eccellenza in Europa, in vari ambiti. Da oltre 150 anni fa parte dell'Italia, sebbene una minoranza rumorosa di napoletani affermi di non sentirsi legata al tricolore. Dopo anni difficili in cui era vista come la città del Sud sporca in cui la criminalità organizzata regnava sovrana, ha vissuto un riscatto negli ultimi dieci anni.

Nel periodo degli attentati terroristici in Nord Africa e nel resto d'Europa, la città ha conosciuto un vero e proprio boom di presenze turistiche. Le compagnie low cost hanno investito nell'aeroporto di Capodichino, portando migliaia di visitatori attratti dal costo basso della vita a Napoli. Anche la cucina locale e il divertimento low cost hanno attratto milioni di turisti: pizzerie ad ogni angolo, spritz a 1€ nei quartieri più popolari, fritture di mare come simbolo dello 'street food' partenopeo. Lo Scudetto della squadra di calcio della città e le tante serie tv di successo ambientate a Napoli e dintorni hanno fatto il resto. In città e nella provincia, tuttavia, alcuni vecchi problemi sono irrisolti.

Napoli, i tappeti da cucina più discutibili che vedrete oggi

A volte quando si riceve molta visibilità, bisogna fare i conti anche con i commenti negativi e le critiche. Uno dei tanti prodotti di intrattenimento che ha fatto parlare di Napoli è il programma di Real Time sulle cerimonie in un noto ristorante della provincia. Per molte persone che abitano nel resto d'Italia, sposarsi in un castello e arrivarvi a bordo di una carrozza è eccessivo. Così come eccessivi sono i banchetti infiniti, i vestiti elaborati degli sposi e tante altre abitudini che una parte sostanziosa dei napoletani considerano normali. L'arredamento di alcune case è spesso al centro di battute e critiche:

Il negozio ha condiviso la foto inviata da un(a) loro cliente. Il fiocco rosa, da sempre, indica la nascita di una bambina. Forse i genitori hanno voluto festeggiare aggiungendone alcuni alla cucina? Una scelta che potremmo definire discutibile: in quanti metterebbero un tappeto simile in cucina? La stoffa per coprire il fornello e il forno, forse, è più accettabile, ma sul tappeto da cucina di questo colore così acceso e con le fantasie a fiocchi c'è davvero tanto da dire. O forse è meglio rimanere in silenzio e accettare che ci siano persone dai gusti parecchio eccentrici. La speranza è che siano tappetini che non rimarranno lì a lungo.

