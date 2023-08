Negozio, il commerciante della provincia di Napoli mostra il cartello di trasferimento più sgrammaticato (e comico) di sempre: "Abbiamo..."

Comunicare il trasferimento di un negozio non è semplice, lo sa bene un commerciante della provincia di Napoli che espone un cartello esilarante e sgrammaticato: ecco cosa recita

Comunicare il trasferimento di un negozio è un passaggio cruciale per mantenere una relazione solida e trasparente con i clienti e la comunità circostante. Questo processo di comunicazione non dovrebbe mai essere sottovalutato, poiché ha un impatto diretto sulla percezione che le persone hanno dell'attività commerciale e sulla loro reazione al cambiamento. Innanzitutto, la trasparenza nel definire dove ci si sposta è essenziale per mantenere la fiducia della clientela. Quando le persone si sentono informati e coinvolti nel processo, si creano legami più solidi e duraturi con il marchio. La mancanza di chiarezza può invece generare confusione e incertezza, portando all'allontanamento della gente anche più affezionata all'attività.

La comunicazione del trasferimento offre anche l'opportunità di trasmettere il motivo dietro questa decisione. Può essere un'opportunità per sottolineare il desiderio di migliorare i servizi, l'esperienza dei clienti o l'accessibilità del negozio. Questo può aiutare a creare un senso di anticipazione positiva e dimostrare che il cambiamento è volto a gradire la clientela. Inoltre, comunicare in modo ben pianificato può ridurre al minimo le interruzioni per i clienti. Fornire informazioni chiare sulle date e gli orari di chiusura del vecchio negozio e sull'apertura del nuovo negozio aiuta i clienti a iniziare i loro acquisti e le loro visite. Questo evita possibili disagi e frustrazioni dovute a cambi improvvisati e non annunciati.

La comunicazione del trasferimento non coinvolge solo i clienti, ma anche la comunità in generale. Il negozio spesso fa parte del tessuto sociale e commerciale locale, e un'adeguata comunicazione del trasferimento dimostra rispetto nei confronti dei vicini, degli altri commercianti e delle autorità locali. Infine, una comunicazione efficace può anche essere un'opportunità per coinvolgere i clienti in modo attivo. Ad esempio, si possono chiedere loro suggerimenti o preferenze per l'inaugurazione del nuovo negozio, coinvolgendoli nel processo decisionale e aumentando il senso di appartenenza. La base però è che il messaggio sia decifrabile. In questo caso, ad esempio, è del tutto sgrammaticato!

Negozio, la comunicazione di trasferimento è in un italiano pessimo: ecco gli errori da penna blu!

In sintesi, comunicare il trasferimento di un negozio è un passo critico per preservare la fiducia dei clienti, mitigare le interruzioni e trasformare il cambiamento in un'opportunità positiva. Una comunicazione trasparente, tempestiva e ben pianificata non solo fa sentire i clienti coinvolti, ma dimostra anche il rispetto e l'attenzione del negozio verso la propria clientela e la comunità locale. Il punto è che tutto ciò andrebbe fatto in italiano quantomeno corretto.

Questo non è avvenuto per un negozio in provincia di Napoli che ha affisso un cartello alquanto sgrammaticato sul vecchio locale che lo ospitava: "Abbiamo sposato. Il indirizzo via...". In primo luogo il verbo 'spostare' regge il verbo essere, per cui avrebbe dovuto esserci scritto: "Ci siamo spostati". In secondo luogo, manca una 't': da spostato a sposato è un attimo! Infine, non meno importante è 'l'' indirizzo e non 'il' indirizzo. La segnalazione comica è di Cristiano Militello su Instagram (@cristiano.militello).

