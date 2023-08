"Ho vinto un milione con i Gratta e Vinci perché sono una persona superstiziosa", la testimonianza di una donna

Una donna ha vinto un milione di dollari grazie ai Gratta e Vinci. Cosa l'ha spinta a provare la fortuna in quelle ore? La sua superstizione. In un'intervista, ha spiegato di aver ricevuto un 'segnale' che era il momento di osare.

Come ci insegna Niccolò Machiavelli, nella vita la fortuna è tanto importante quanto la virtù. Anche Woody Allen, nei primi secondi del suo film del 2005 'Match point' ha ricordato una vecchia massima: "Preferisco avere fortuna che talento". Le nostre esistenze sono regolate anche e soprattutto dal caso. Lo sa bene Elena Penaloza, una donna americana residente a Los Angeles, che di recente ha vinto un milione di dollari. Non di certo la vincita più alta della storia, ma comunque una cifra che cambia la vita di una persona.

Cosa l'ha spinta ad acquistare un Gratta e Vinci? Il prurito alle mani. È stata sua figlia Ariana a raccontare l'accaduto ai canali social di California Lottery, l'azienda che ha permesso alla donna di portare a casa un milione di dollari. "Avete presente quella superstizione secondo cui se ti prudono le mani, significa che ci sono dei soldi in arrivo? Mia madre l'ha sentita alcuni giorni fa ed ha voluto sfruttarla". Come spiega la ragazza, la settimana successiva, la signora Penaloza ha acquistato un biglietto del Gratta e Vinci in un punto vendita 7-Eleven. E quel giorno la sua vita è cambiata.

Un milione grazie al Gratta e Vinci (e la superstizione)

Il biglietto funziona come quelli italiani: ci sono sei numeri vincenti e, se grattando se ne trova uno, si vince la cifra corrispondente. Al sedicesimo slot grattato, la donna ha trovato il numero 19, che era tra i sei vincenti. Sotto il 19 c'era scritto "1.000.000$". Inizialmente, Elena Penaloza pensava che qualcuno le avesse fatto una sorta di scherzo, ma quando è tornata al negozio il giorno seguente, l'impiegato le ha confermato che aveva appena vinto un milione di euro. Nell'intervista, sua figlia ha spiegato come la famiglia intende spendere questa piccola grande fortuna: "Mia madre ha intenzione di comprare una casa nuova".

La donna vincitrice è nata e cresciuta in Messico, ma si è trasferita negli Stati Uniti in cerca di una vita migliore. Inoltre, negli Stati Uniti, una parte dei ricavi dei Gratta e Vinci va a finanziare le scuole pubbliche. Secondo sua figlia, Elena è felice di aver contribuito a tale obiettivo. "È venuta in America affinché i suoi figli potessero studiare e avere un futuro. Per questo è felice che con i Gratta e Vinci si finanzi l'istruzione pubblica". Le persone superstiziose esistono in tutto il mondo. Secondo una vecchia credenza, se il palmo della mano destra inizia a prudere in maniera insistente, vuol dire che sono in arrivo tanti soldi. Può essere una vincita improvvisa, un aumento dello stipendio oppure un credito riscosso.

