Vince 19 milioni alla Lotteria, poi inizia a rapinare le banche: il motivo

Un uomo americano, alcuni anni fa, è stato abbastanza fortunato da vincere 19 milioni di dollari alla Lotteria. Tuttavia, nel giro di qualche mese, si è ritrovato a rapinare le banche. Ecco la clamorosa storia di Jim Hayes, oggi 60enne.

Molti sognano, legittimamente, di vincere la Lotteria. Tuttavia, tra chi ci è riuscito, non mancano le storie dal tono drammatico. Qualcuno ha perso tutto nel giro di pochi anni, altri hanno litigato con familiari e amici, rimanendo soli. Perché, si sa, i soldi corrompono l'anima e creano invidie. Jim Hayes è uno dei pochi esseri umani che può raccontare di aver vinto alla Lotteria. E, a voler essere sinceri, la cifra portata a casa non è nemmeno da record: 19 milioni di dollari. Sono indubbiamente soldi che, se gestiti bene, permettono a chiunque di vivere di rendita per decenni. Tuttavia, si sa, ogni uomo ha le proprie fragilità.

Jim Hayes, fino al 1997, lavorava come addetto alla sicurezza in un locale notturno di Los Angeles. Nel gennaio di 26 anni fa, ha acquistato un biglietto della Lotteria ed ha vinto 19 milioni di dollari. Togliendo le tasse, ha portato a casa 13.7 milioni di dollari effettivi. Nelle lotterie americane, c'è una regola scritta in piccolo: si può decidere di ottenere un pagamento annuale per trent'anni, oppure ricevere la somma intera immediatamente; tuttavia c'è un 'tranello': nel secondo caso, si perde il 45% dell'importo. Hayes ha preferito dilazionarla in trent'anni e "accontentarsi" di 684.000 dollari l'anno.

Vince alla Lotteria e poi finisce a rapinare le banche

In un'intervista del 1998 al Los Angeles Times, l'uomo dichiarò testualmente: "Non sprecherò i soldi. La mia vita cambierà, ma sicuramente in meglio. Voglio aiutare la mia famiglia e gli amici che ne hanno bisogno". Purtroppo, non ha fatto seguire le parole ai fatti. Gran parte dei soldi, infatti, li ha bruciati nei casinò di Las Vegas e in macchine sportive: per l'esattezza sei Lamborghini diverse e alcuni modelli rari di Porsche e Bentley. I soldi sono finiti in fretta e l'uomo ha perfino contratto debiti. "Spendeva soldi che non aveva, tanto era sicuro che a fine anno avrebbe ricevuto l'assegno della Lotteria", ha dichiarato una sua ex partner.

Dall'inizio del millennio, sono iniziati i veri problemi: l'uomo è diventato dipendente dall'eroina e la sua ex moglie gli ha chiesto il divorzio. Nel 2007 ha dichiarato bancarotta. Nel 2015, a causa dei troppi debiti verso lo Stato ameicano, ha smesso di ricevere l'assegno della Lotteria e si è dedicato ai furti in banca. Dopo ben undici colpi andati a buon segno, è stato arrestato nel 2018 e condannato a tre anni di carcere. "Avevo case vista mare, ero fidanzato con attrici famose, poi ho perso tutto", ha scritto in una lettera dal carcere. Morale della storia: anche i vincitori della Lotteria hanno bisogno di darsi dei limiti.

