A Lisbona c'è la casa con la porta più piccola del mondo: ecco com'è all'interno

Lisbona è una città molto affascinante. Tra le tante singolarità, la capitale del Portogallo vanta anche la casa con quella che probabilmente è la porta più piccola del mondo. Una coppia di tiktoker ha soggiornato al suo interno ed ha mostrato che il soffitto è normalissimo.

Lisbona è una città ricca di storia. Di lei si potrebbe parlare per ore, ma ci limitiamo a riportare un evento storico che ha cambiato per sempre la sensibilità degli abitanti della capitale portoghese. Come sanno bene gli appassionati di storia, il 1° novembre del 1755 un terremoto devastante ha colpito la città, causando almeno 90.000 vittime e radendo al suolo un numero altissimo di abitazioni. È stato stimato che una percentuale che va tra il 25 e il 30% della popolazione dell'epoca abbia perso la vita quel giorno.

Con ogni probabilità, l'epicentro del terremoto è un'area dell'Oceano Atlantico (relativamente) poco lontana dalla città di Lisbona. Questo è un dettaglio fondamentale, perché il movimento tellurico ha provocato anche uno tsunami, che ha reso ancora più grave il bilancio delle vittime e dei danni alla città. Stando alle testimonianze dei sopravvissuti, nel caos sarebbero divampati anche alcuni incendi. Una giornata di distruzione pura, che viene ricordata ancora oggi dalla gente del posto. Esiste un museo multimediale, chiamato QUAKE, in cui viene raccontato in dettaglio l'episodio che ha segnato per sempre la capitale del Portogallo.

A Lisbona c'è la casa con la porta più piccola del mondo

Passando ad argomenti ben più leggeri, a Lisbona esiste quella che probabilmente è la casa con la porta più piccola al mondo. Una coppia di tiktoker l'ha visitata pochi giorni fa. Ecco come appare dall'esterno:

Il video che mostra l'esterno della casa e la ragazza entrare ha raggiunto 17 milioni di visualizzazioni in una settimana. Nei commenti, centinaia di persone hanno chiesto alla tiktoker di mostrare anche l'interno, per capire soprattutto come fosse il soffitto di una casa così sui generis. La ragazza ha accontentato le loro richieste poche ore fa:

La casa è oggettivamente piccola e non ci sono nette distinzioni tra i vari ambienti. Ma, per rispondere alle domande più comuni, la ragazza ha specificato che "si può stare in piedi all'interno", che qualcuno, in passato, "è riuscito a portare i mobili all'interno", ma anche che "non si sono fatti male per entrare e uscire da quella porta" e infine che "la consigliano", dato che è "molto insonorizzata". Unico limite, forse, è l'assenza di finestre. Non è chiaro esattamente come si chiami l'appartamento su Airbnb, ma l'indirizzo è Rua de la Rosa a Lisbona e con una breve ricerca sul portale, la si troverà facilmente. Essendo una casa così particolare ed essendo Lisbona meta di turismo 12 mesi l'anno, è probabile che le prossime disponibilità ci saranno tra qualche mese.

