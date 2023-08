Portogallo, "Guardate cos'ho trovato di insolito su questa spiaggia bellissima e poco conosciuta!": l'incredibile racconto di un influencer

Portogallo, ecco cos'ha trovato di strano un TikToker su una spiaggia del Nord: la testimonianza è scioccante

Il Portogallo è una destinazione balneare molto amata per le sue spiagge spettacolari, la sabbia dorata e le acque cristalline. Una delle spiagge più famose è Praia da Rocha, situata nella regione dell'Algarve: è iconica con la sua ampia distesa di sabbia chiara ed è affiancata da alte scogliere, creando uno scenario spettacolare. La riva è molto frequentata dai turisti per il suo ambiente vivace e le numerose attività ricreative. Sempre nella stessa zona c'è Praia da Marinha, considerato uno dei lidi più belli d'Europa, famoso per le sue formazioni rocciose e il mare trasparente. L'accesso qui avviene attraverso una scalinata scavata nella scogliera, offrendo una vista panoramica mozzafiato.

Praia da Dona Ana è un'altra meravigliosa spiaggia dell'Algarve ed è celebre per le sue formazioni rocciose a forma di arco e le acque calme. È un luogo ideale per rilassarsi e godersi il sole. Praia do Guincho, situata stavolta vicino a Cascais è invece nota per le sue potenti onde ed è - pertanto - un paradiso per i surfisti. Guincho è circondato da dune e una spettacolare scogliera che crea un ambiente selvaggio e affascinante. Nella stessa zona c'è anche Praia de Carcavelos: questa spiaggia è molto popolare tra i locali e i visitatori, ed è nota per essere una delle migliori per fare surf non lontana da Lisbona.

Praia de Galapinhos situata nel Parco Naturale della Penisola di Setúbal, è stata eletta la migliore spiaggia d'Europa nel 2017 con paesaggi incontaminati e acque cristalline. Praia de São Rafael (piccola e affascinante, ideale per nuotare e rilassarsi), Praia do Camilo (con uno scenario spettacolare e un'atmosfera intima) e Praia do Ursa (una delle spiagge più selvagge e con un accesso un po' complicato) completano il quadro delle rive più belle del Portogallo. Ma se vi dicessimo che ne esiste una sconosciuta, altrettanto bella e con una particolarità unica?

Portogallo, TikToker testimonia: "C'è una spiaggia imperdibile, poco nota e con qualcosa di insolito"

@staccaeviaggia è un profilo di TikTok che si occupa di far scoprire angoli anche nascosti del mondo intero. Stavolta ci porta in Portogallo, precisamente al Nord, e ci propone una spiaggia imperdibile, anche se poca conosciuta. Ma qual è la particolarità? Il TikToker afferma: "Ha un arenile enorme e dei fantastici mulini che si affacciano sull'Oceano. E quando cala il sole è il momento dell'aperitivo. Ti consiglio il beach bar Nautilis dove ammirare un tramonto stupendo". Ma dove si trova questo posto?

Il luogo in questione si chiama spiaggia di Apùlia e come affermato dall'influencer non è molto conosciuta. In compenso è stupenda per il paesaggio e offre una vista inusuale: quella dei mulini in spiaggia. E voi? Conoscete altri luoghi del Portogallo e non dov'è possibile trovarsi davanti a questo spettacolo?

