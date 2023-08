Affitti Milano, spunta un monolocale a 800€. Nessun difetto, tranne il colore: "Un pugno nell'occhio"

Milano è la città più cara d'Italia in cui abitare. Come succede anche in altri angoli della Penisola, trovare una stanza o un monolocale in affitto non è facile. Sul web ne è spuntato uno a 800€, che non presenta grosse criticità, a parte una molto evidente: il colore.

Il sito Idealista.it monitora costantemente i prezzi medi degli affitti in tutta Italia. A luglio 2023, Milano risulta ancora la città più cara della Penisola, sebbene si sia registrata una leggerissima diminuzione del prezzo al metro quadro: dal recordo storico di 22.1€ a giugno si è passati ai 22€ di giugno (-0,5%). Difficile dire se nei mesi a venire il prezzo continuerà a scendere: potrebbe trattarsi di una semplice frenata dovuta al periodo estivo, in cui meno persone cambiano casa.

A luglio un'altra delle tre città più care d'Italia ha fatto registrare un leggero calo: Bologna, dove i prezzi si sono abbassati dell'1,5% rispetto a giugno. Al secondo posto rimane saldamente Firenze, mentre Venezia, dove a luglio i prezzi sono aumentati del 2%, a è un passo dal prendersi il terzo posto occupato proprio da Bologna. Milano sembra irraggiungibile, con i suoi 22€ al metro quadro: le altre città sopracitate oscillano tra 17 e 18€. Su Eccellenze Meridionali ci siamo spesso occupati di annunci di affitto a Milano al limite della legalità, come il monolocale da incubo in stabile antico che assomiglia a un loculo. Oggi, dal web, arriva una segnalazione diversa.

Il monolocale monocromatico

Come sanno tutti gli italiani, Milano è la città della moda. La creatività è una delle caratteristiche principali della maggior parte delle persone che vivono e lavorano qui. Ecco perché, più che nel resto d'Italia, nel capoluogo lombardo si trovano case con arredamenti singolari e talvolta eccentrici. Noemi Mariani, in arte mangiapregasbatty, pubblica a cadenza settimanale sui propri profili social gli annunci d'affitto più singolari che trova in giro per il web, di Milano e talvolta di altre città italiane. Questa settimana sul suo profilo è finito il monolocale monocromatico: a dominare - letteralmente - è il colore giallo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Noemi Mariani (@mangiapregasbatty)

Un appartamento così stravagante non poteva non generare diversi commenti memorabili. "Ma è la casa dei Minions", scrive un follower di mangiapregasbatty. "Quel tavolino bianco mi dà quasi fastidio", ribatte un altro. Ammettiamolo: in vita nostra, quante case abbiamo visto dove il giallo è così predominante? Poche. Forse è questo il motivo per cui quella dell'annuncio appare come un vero e proprio pugno nell'occhio. "L'armocromia forse l'abbiamo presa un po' troppo sul serio", puntualizza la content creator. Visti i prezzi attuali di Milano, 800 euro per un monolocale moderno e spazioso nei pressi della stazione sono un prezzo né alto né basso. Ma siamo sicuri di volerci svegliare ogni giorno in una casa e vederci letteralmente circondati dal giallo?

