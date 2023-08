Barcellona, nel condominio appare un cartello esilarante: "Tu che mi hai rubato le ciabatte, sappi che..."

I furti piccoli e grandi sono all'ordine del giorno, in Italia e nel mondo. A Barcellona, qualcuno ha avuto il coraggio di rubare un paio di ciabatte, presumibilmente di una ragazza. Quest'ultima gli/le ha lasciato un cartello nel condominio a tratti esilarante, ma forse anche preoccupante.

In Italia si parla spesso di 'turistificazione' delle grandi città, ma nel resto dell'Europa abbondano casi simili. Barcellona è una delle tante città del Vecchio Continente che, negli ultimi dieci anni, si è trasformata radicalmente per effetto del vertiginoso aumento delle presenze turistiche. Moltissimi proprietari di immobili, soprattutto nel centro storico della città catalana, hanno destinato i loro appartamenti a uso turistico. Gli imprenditori si sono regolati di conseguenza, aprendo bar, ristoranti, negozi di souvenir, così come agenzie di noleggio auto, scooter e affini.

Se da una parte molti ci hanno guadagnato, altrettanti catalani hanno subito conseguenze negative. Abbondano gli esempi di persone che non hanno visto rinnovarsi il proprio contratto d'affitto, poiché il proprietario aveva intenzione di aprire una casa vacanze o un bed and breakfast. In generale, nel centro di Barcellona, i canoni di affitto sono aumentati esponenzialmente. Insomma, non tutti ne hanno beneficiato. Non è raro che, tra i tanti turisti che affollano la città catalana, ci siano persone incivili che arrecano fastidi ai residenti. Su Twitter è diventata virale la foto di un cartello a tratti esilarante e a tratti spaventoso.

Barcellona, il cartello contro chi ruba le ciabatte

Spesso e volentieri capita che i turisti, soprattuto se giovani, compiano piccoli atti di inciviltà. Un esempio? I furti sulle spiagge. Barcellona ha tanti pregi, ma i ladruncoli abbondano, attirati dal numero altissimo di turisti presenti, che non conoscono la città. Non a caso, una residente si è vista rubare le sue ciabatte di color rosa da qualcuno del suo condominio. Rubare è sempre sbagliato, ma appropriarsi di un oggetto dal valore commerciale così basso, forse, è ancora peggio. Ma soprattutto quando si ruba qualcosa di così personale, si rischiano brutte sorprese.

Il cartello in spagnolo (e non in catalano!) recita: "Per la persona che ha rubato le mie ciabatte rosa: sappi che ho i funghi ai piedi, poi mi farai sapere come procede il trattamento". Ci vuole proprio fortuna per arrivare a rubare le ciabatte di una persona che soffre di micosi. Forse il ladro aveva perso le sue e, per vendicarsi contro l'universo, ne ha rubate un paio trovate a caso? Non lo sapremo mai. Sicuramente sappiamo che la vittima del furto sta sperando con tutto il cuore che i funghi abbiano colpito anche i piedi del ladro, che farà 2+2 e capirà che rubare è sbagliato e può portare a sorprese sgradite.

