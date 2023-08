L'ultimo (vergognoso) trend di TikTok: i genitori rompono le uova in testa ai loro figli, commenti perplessi

Su TikTok è nato un nuovo trend parecchio discutibile: usare la testa dei propri figli per rompere le uova. Tra chi lo trova divertente e chi vergognoso, sui social è nato un acceso dibattito.

Cosa è disposta a fare una persona pur di essere al centro dell'attenzione? Su TikTok e gli altri social, ogni giorno, vediamo persone che si ridicolizzano, solo per avere qualche 'Mi piace' e qualche commento. Da quando i social network sono parte integrante della nostra vita, abbiamo visto nascere (e, per fortuna, morire) diverse challenge, in italiano 'sfide'. Una delle più famose degli ultimi cinque anni è la 'Ice Bucket Challenge', a cui hanno partecipato anche molti personaggi famosi: per partecipare, bastava farsi versare qualche litro di acqua ghiacciata in testa.

Alcune, però, sono decisamente più pericolose e controverse. Un'altra 'challenge' che nel passato recente ha fatto parlare i giornali per settimane intere è quella dei 'Tide Pods', ovvero le capsule trasparenti che contengono detersivo. In cosa consisteva? Molto banalmente, mangiarle. Decine di persone, quasi tutti minori, sono finite in ospedale con intossicazioni e, nei casi più gravi, emorragie interne, dal momento che stavano ingerendo una sostanza chimica, oltre che velenosa per l'essere umano. Ad agosto 2023 su TikTok ne è nata una nuova, meno pericolosa, ma forse altrettanto vergognosa: la 'Egg Crack Challenge', che consiste nello spezzare il guscio di un uovo... usando la fronte di un bambino.

La folle sfida di TikTok: "Rompi l'uovo in testa a tuo figlio"

Su questa sfida non c'è molto da dire, se non che sta ricevendo un'attenzione enorme da parte degli utenti di TikTok. Attualmente, infatti, il video con l'hashtag #eggcrackchallenge hanno 34 milioni di visualizzazioni. Quasi tutti mostrano dei genitori che, mentre cucinano, improvvisamente rompono un uovo usando la fronte del bambino o della bambina. Ecco una compilation dei filmati più virali, raccolta dalla pagina Twitter di Dexerto:

The latest TikTok trend is just hurting your child?pic.twitter.com/ageUfMAHqt — Dexerto (@Dexerto) August 17, 2023

Come si può vedere, i bambini non hanno tutti la stessa reazione. Alcuni sono confusi, altri arrabbiati, altri la prendono a ridere e qualcuno 'restituisce il favore' alla propria madre. Come ha risposto il popolo di TikTok? Da una prima analisi, i commenti negativi superano di gran lunga quelli positivi. C'è chi minimizza, ricordando che è un semplice uovo e non un oggetto contundente. Qualcun altro, però, non ci trova nulla di divertente: "Quanto disperate e annoiate sono certe mamme?", si chiede un utente. "I genitori, così facendo, diventano i primi bulli dei loro figli", afferma un'altra persona nei commenti di uno dei tanti video. C'è anche chi se la prende con TikTok, colpevole di dare troppa visibilità a video controversi e di incentivarne la realizzazione.

