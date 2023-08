"Il mio fidanzato ha fatto il test del DNA e da quel giorno la nostra relazione è praticamente finita"

Negli ultimi venti anni c'è stata una vera e propria esplosione dei test del DNA. Molte persone l'hanno realizzato per scoprire le proprie origini. Un uomo di 27 anni è tra loro e, secondo la sua fidanzata, dopo aver letto i risultati, la loro relazione è cambiata del tutto. In peggio.

Negli ultimi decenni, la comprensione della genetica umana, unita ai rapidi avanzamenti nella tecnologia, ha fatto conoscere un vero e proprio 'boom' al settore dei test del DNA. Questi consentono alle persone di avere un'analisi approfondita del proprio patrimonio genetico, scoprendo informazioni uniche sulla propria discendenza e sulle predisposizioni genetiche. Già, perché questi test possono fornire dati rilevanti anche per la salute dell'individuo.

La mappatura completa del genoma umano risale al 2003. Questo importante traguardo ha permesso agli scienziati di poter esaminare in dettaglio il DNA di ogni individuo. Ciò, inevitabilmente, ha contribuito a catalizzare l'interesse pubblico nei confronti dei test genetici. Nei primi anni 2000, numerose aziende private hanno iniziato a offrire servizi di questo tipo direttamente ai consumatori. Anno dopo anno, il numero di persone che vi si sono sottoposte è aumentato sempre di più. Va anche detto che questa moda ha suscitato più di una preoccupazione relativa alla privacy, poiché la condivisione dei dati genetici aumenta il rischio di divulgazione indesiderata delle informazioni personali.

Il test del DNA rovina la relazione

Una ragazza, in forma anonima su Reddit, ha raccontato di come un test del DNA abbia rovinato la relazione tra lei e il fidanzato. "Ha scoperto di essere 95% europeo, per gran parte i suoi antenati sono inglesi. Poi è stato contattato da un gruppo di persone con cui condivide un parente. A quanto pare, hanno tutti un antenato in comune, di dieci generazioni indietro, che era legato alla famiglia reale britannica. A me inizialmente ha fatto piacere che il mio ragazzo fosse così contento, anche perché lo andava a dire in giro a tutti e ci ha perfino fatto un post su Facebook".

Poi, però, qualcosa è cambiato: "Ho notato alcuni comportamenti strani, che mi hanno fatto pensare che forse sia meglio lasciarlo. Come prima cosa ha lasciato il suo lavoro da ragioniere, dicendo che un lavoro di ufficio non fa per lui. Ha anche iniziato a usare il preservativo. Non è un grosso problema, ma si è giustificato dicendo che ha paura che io rubi i suoi geni, rimanendo incinta appositamente e questo mi ha indispettita moltissimo. Ha smesso di baciarmi in pubblico e davanti alla sua famiglia. Stiamo insieme da tre anni e qualcosa del genere non mi era mai capitato. Penso che manchi poco prima che la nostra relazione finisca".

