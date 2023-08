Toscana, "Vicino Livorno c'è il borgo più affascinante d'Italia che in pochi conoscono", il racconto di un TikToker

Toscana, esistono non lontano da Livorno dei borghi meravigliosi: uno di questi lo racconta un TikToker in un video virale

Nelle vicinanze di Livorno, in Toscana, si possono trovare diversi borghi e città affascinanti che meritano una visita. Tra questi c'è Castagneto Carducci, famoso per le sue stradine lastricate, le case in stile toscano e la vista panoramica sulla costa. Celeberrimo è anche Bolgheri, noto per i suoi vigneti e la strada circondata da cipressi: è un borgo affascinante che produce pure vini pregiati. A seguire si trova Suvereto, antico e circondato da mura medievali. Esso offre una piacevole atmosfera storica, con stradine acciottolate e pittoreschi edifici in pietra.

Rosignano Marittimo è un borgo marinaro, noto per la sua costa e le sue spiagge di sabbia bianca. Il centro storico offre pure una bella vista. Lo stesso si può dire di Campiglia Marittima, posto su una collina e caratterizzato da strette stradine, mura antiche e una vista panoramica sulla campagna circostante. Se siete amanti del verde, il posto perfetto perché immerso nella natura è Bibbona, grazie alla sua atmosfera tranquilla e suggestiva, con scorci sulle valli della Toscana. Invece Venturina Terme, come si intuisce dal nome, è perfetta per chi ama le acque termali e le strutture benessere. È un luogo ideale per rilassarsi e rigenerarsi.

Castellina Marittima (con le sue stradine tortuose e i panorami sulla valle circostante) e Riparbella (circondato da colline e boschi) concludono i borghi più apprezzati nei pressi di Livorno. Eppure nella provincia ve n'è uno davvero incantevole, anche se poco conosciuto: ecco come si chiama.

Toscana, "È un borgo piccolino, ma dal grande fascino": dove si trova il posto descritto da un influencer su TikTok

Quelli sopracitati sono solo alcuni dei borghi interessanti e pittoreschi che si possono esplorare nelle vicinanze di Livorno. Ogni borgo ha il suo fascino unico e offre l'opportunità di immergersi nella cultura, nella storia e nella bellezza naturale della Toscana. E poi ci sono dei luoghi meno turistici e conosciuti, ma che riescono a togliere il respiro per la loro bellezza. Uno di questi ci viene raccontato dal TikToker Andrea Petroni, travel blogger. Ecco cosa dice in merito, mostrando delle immagini affascinantissime.

"Questo è uno dei borghi più belli d'Italia che in pochi conoscono. È piccolino, ma dal grande fascino. Circondato da una necropoli etrusca, con stretti vicoli che sfociano in suggestive piazzette. Dominato da un castello medievale, dalle cui mura e torri si ammira un meraviglioso panorama sul Mar Tirreno. È Populonia, in Toscana, in provincia di Livorno", queste le parole che accompagnano il video. Quest'ultimo dà un assaggio di tutto ciò che viene descritto a parole, ma rende già l'idea di come possa essere il meraviglioso luogo raccontato.

LEGGI ANCHE: "Urge un cartello con i prezzi medi degli arancini", la provocazione dall'aeroporto di Catania