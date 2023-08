Germania, in autostrada appare il cartello per Aachen: qualcuno (a penna) fa un'aggiunta perfetta

Germania, sull'autostrada che conduce alla città di Aachen spunta un cartello indicativo reso esilarante da un'aggiunta a penna

La Germania è un paese ricco di storia, cultura, paesaggi mozzafiato e attrazioni di ogni tipo. Berlino, la capitale, offre una combinazione unica di arte e vita notturna. Alcuni luoghi da non perdere includono il Muro, il Brandeburgo, la Porta, il Reichstag, il Museo dell'Isola dei Musei e il Checkpoint Charlie. Altro luogo affascinante della nazione è il Castello di Neuschwanstein situato nelle Alpi Bavarese: è una delle principali attrazioni turistiche della nazione. È noto per il suo aspetto fiabesco e ha ispirato il castello della Bella Addormentata di Disney.

La Cattedrale di Colonia - maestoso edificio gotico - è un'altra imperdibile attrazione in Germania, così come la città di Monaco di Baviera, conosciuta per la sua atmosfera tradizionale, e per luoghi come la Marienplatz, l'Hofbräuhaus e il castello di Nymphenburg. Il Castello di Heidelberg sulle rive del fiume Neckar è uno dei più famosi in tutto il mondo e vale la pena visitarlo se siete alla ricerca di un'atmosfera romantica. La città vecchia di Ratisbona è un sito Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, con edifici ben conservati e una cattedrale impressionante, pertanto il consiglio è quello di vederla.

La Valle del Reno (regione caratterizzata da incantevoli villaggi, vigneti e castelli medievali), ilCastello di Hohenzollern (con una vista panoramica spettacolare e un'atmosfera da fiaba), i Musei di Monaco, il Parco Nazionale di Baviera (che consiste in una natura incontaminata, laghi, fiumi e una vasta fauna), Friburgo, Norimberga, Dresda e Augusta (città storiche) concludono le principali attrazioni della Germania. E poi c'è Aachen...

Germania, sotto il cartello che porta ad Aachen spunta una scritta esilarante: cosa recita

Quelle sopracitate sono solo alcune delle numerose attrazioni che si possono trovare in Germania. Il Paese offre una varietà di esperienze, da città moderne e vivaci a castelli medievali, da paesaggi rurali a musei culturali. Tra le varie cittadine da vedere c'è Aquisgrana (Aachen in tedesco). Essa è famosa per la cattedrale costruita nel IX secolo e luogo di incoronazione di Carlo Magno. È un sito del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e presenta un mix di stili architettonici, tra cui romanico e gotico. Quest'ultimo stile caratterizza anche la Chiesa di San Paolo che ospita le tombe di diversi membri della famiglia reale.

Il Municipio di Aquisgrana, la Fontana di Carlo Magno, la sorgente calda, il Museo Suermondt-Ludwig, la Piazza del Mercato (Marktplatz), il Parco Elisabethhöhe costituiscono le altre attrazioni della città. E poi c'è un cartello, quello che conduce ad Aachen stessa. Quest'ultimo, segnalato dalla pagina Instagram @commenti_memorabili, ha subito un'aggiunta su un foglio a penna. Cosa recita la scritta? "Get no satisfaction". Infatti, come parlato, cantare: "I can't get no satisfaction", significa citare uno dei brani più famosi dei Rolling Stones.

