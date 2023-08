Portogallo, italiano in vacanza mostra lo scontrino: "Quanto ho pagato per una colazione completa al bar"

Il Portogallo è uno degli stati dell'Unione Europea con il costo della vita più basso. Un italiano in vacanza nel paese iberico, ha fatto colazione al bar, con caffè, acqua e un dolce tipico del posto. Dallo scontrino si evince come il costo della vita sia più basso rispetto all'Italia.

Stiamo per entrare negli ultimi trenta giorni 'ufficiali' dell'estate. Sabato 23 settembre, infatti, avrà luogo il solstizio d'autunno. È stata un'estate italiana caratterizzata da due argomenti principali nel dibattito pubblico: il cambiamento climatico e l'aumento del costo della vita. Non è un caso che ad agosto molte località turistiche non abbiano fatto registrare il tutto esaurito a cui erano abituate da anni. L'inflazione picchia duro da ormai 18 mesi e molti italiani puntano al risparmio, pur non volendo rinunciare al piacere delle vacanze.

Per questo, paradossalmente, diventa più conveniente andare all'estero. Una delle nazioni europee di cui più si è parlato quest'estate è sicuramente l'Albania: vi si sono recati decine di migliaia di italiani, attratti dai prezzi bassi per ombrelloni, lettini, alloggi e cibo. Un'altra meta di cui si è parlato meno, non lontanissima dall'Italia ed economica quanto l'Albania è il Portogallo. La vita, qui, è ancora relativamente poco cara: soprattutto nelle periferie delle grandi città o in quelle meno note, un monolocale può costare tranquillamente 300 euro al mese. In generale, per il cibo si spende meno rispetto all'Italia: nei villaggi lontani dalle città, una cena può costare anche 10 o 15 euro e un caffè tra i 60 e i 70 centesimi.

Fare colazione in Portogallo: prezzi alla portata di tutti

L'estate del 2023 è stata contraddistinta da abbondanti polemiche con un elemento in comune: gli scontrini. Qualche bar ha fatto pagare il taglio della torta, qualche ristorante per il piattino per la condivisione, qualcun altro per la divisione a metà di un toast. Dal momento che qualsiasi addebito dev'essere indicato al cliente, i gestori non hanno potuto fare a meno di segnare questi extra sullo scontrino fiscale. E di scontrini con diciture singolari ne abbiamo visti molti in queste settimane. Oggi proponiamo lo scontrino di un italiano che ha fatto colazione in un bar a Madeira, città del Portogallo:

Per quanto siano prezzi oggettivamente vantaggiosi, il post ha ricevuto più di un commento critico. Qualcuno fa notare come in Portogallo le tasse siano molto più basse rispetto all'Italia. Altri che nella capitale Lisbona, i prezzi per fare colazione al bar siano pressoché identici a quelli delle grandi città italiane. C'è chi sostiene che si trasferirebbe subito in Portogallo e chi fa notare che l'economia è più povera rispetto a quella italiana, motivo per cui gli stipendi sono bassi. Sta di fatto che per un italiano pagare un caffè 80 centesimi e un dolce tipico 85 è un affare, per cui il Portogallo rimane una scelta perfetta per chi vuole risparmiare e godere di paesaggi diversi rispetto all'Italia.

