Ragazzi italiani perdono il pallone in acqua e provano a recuperarlo così: come va a finire

Un gruppo di ragazzi italiani si è reso protagonista di un video esilarante. Il pallone con cui stavano giocando è finito in acqua. Gettarsi non era un'opzione, per cui hanno ideato un metodo complicato ma funzionante.

Una delle immagini più iconiche dell'Italia è quella dei bambini che giocano a calcio per strada. Su Facebook, chi oggi ha 40 o 50 anni scrive che i loro tempi erano i migliori, perché non c'erano i cellulari e si tornava a casa quando faceva buio, dopo ore e ore passate a giocare a pallone per strada. La realtà è che anche i nati nel nuovo millennio giocano a calcio per strada, ma sono di meno perché negli ultimi tempi si fanno sempre meno figli.

Nei centri di molte città, vediamo spesso cartelli che recitano divieti di giocare a pallone. Dove non c'è un divieto, è legale farlo? La risposta è complessa. Nei luoghi di cui si servono i pedoni per camminare, in teoria, non sarebbe possibile. Il Codice della Strada, infatti, precisa che i marciapiedi servono a permettere il flusso di pedoni e non dev'esserci nessun'attività che intralci il loro passaggio. Organizzare una partitella lo è - chiaramente. Stesso discorso per le piazze: in quelle aperte al traffico veicolare, è vietato organizzare partitelle. È permersso farlo, invece, nei parchi, a meno che il sindaco non abbia emanato un'ordinanza che lo vieti espressamente.

Recuperano il pallone, poi succede l'imprevisto

Per quanto spesso a giocare a pallone siano i bambini, in casi più rari a farlo sono anche ragazzi maggiorenni. Su TikTok, nelle ultime 48 ore, è diventato virale il video di un gruppo di persone che recuperano un pallone finito in uno specchio d'acqua, peraltro parecchio sporca. Per evitare di tuffarvisi dentro, i ragazzi afferranno per le braccia il più leggero del gruppo (forse) che cerca di recuperare la sfera solo con i piedi, facendo attenzione a non bagnare le scarpe. Dopo qualche secondo di tentativi, ci riescono e festeggiano come un gol in finale di Champions League.

Sul web è presente anche un'altra versione del video, in cui recuperano il pallone nello stesso modo, per poi perderlo durante i festeggiamenti. Il filmato, tuttavia, non è più presente sul profilo in questione. Il gruppo ha preferito eliminare la testimonianza di un epic fail e lasciare solo quella in cui l'esito finale è positivo.Si vede chiaramente come la persona che l'abbia recuperato, lo rimetta subito al sicuro. Il gruppo si trovava in Spagna e perfino due persone che sembrano addetti alla nettezza urbana applaudono la loro impresa. Un momento di spensieratezza mista a goliardia, che ha conquistato il popolo di TikTok.

LEGGI ANCHE: Lazio, nel paese in provincia di Frosinone spunta un cartello quasi emozionante: "Attenzione! Qui i bambini..."