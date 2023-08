Lazio, nel paese in provincia di Frosinone spunta un cartello quasi emozionante: "Attenzione! Qui i bambini..."

Lazio, esiste un paese in provincia di Frosinone che tutti dovrebbero visitare anche solo per il cartello che espone al suo ingresso: ecco cosa fanno i bambini qui

Il Lazio è una delle regioni più visitate d'Italia. Il motivo è presto detto: proprio qui c'è la capitale del Paese. Tuttavia, esistono anche altre città interessanti oltre Roma. Ad esempio c'è Frosinone. Essa, pur non essendo una meta turistica di grande fama, offre alcune attrazioni e luoghi di interesse. Per citarne qualcuno, c'è la sua cattedrale, dedicata a Santa Maria Assunta, che è un importante edificio religioso risalente al X secolo e con elementi di architettura romanica e gotica. Se siete amanti delle viste panoramiche, poi, non potete evitare di vedere la Torre di Federico II (medievale e iconica): è parte di un antico castello.

Qualora siate interessati alle formazioni geologiche e alle grotte, le Grotte di Pastena sono un'opzione interessante. Le grotte sono ricche di stalattiti, stalagmiti e altre formazioni calcaree spettacolari. Invece, gli amanti della natura e dell'escursionismo, troveranno gioia nel visitare il Parco Naturale dei Monti Aurunci che offre sentieri panoramici, flora e fauna variegate e la possibilità di immergersi nella bellezza del paesaggio montano. Il Palazzo della Prefettura (con un'architettura imponente e uno stile neoclassico), il Museo Civico (con opere d'arte e oggetti storici legati alla storia della città e della regione), il Palazzo Barnekow (risalente al XVIII secolo e ospitante la Biblioteca provinciale) e la Piazza XX Settembre completano le attrazioni di Frosinone. Ma soffermiamoci sulla sua provincia...

Lazio, a Campoli Appennino in provincia di Frosinone spunta il cartello più bello di sempre: cosa recita

Campoli Appennino è un comune situato nella provincia di Frosinone. Nonostante sia una località relativamente piccola, presenta delle particolarità, come un centro storico con stradine acciottolate e atmosfera pittoresca, la Chiesa di Santa Maria Maggiore (un importante luogo di culto nella zona), un castello che risale al XIII secolo, il Santuario della Madonna del Carmine, il Museo delle Tradizioni e della Vita Contadina, la Rocca dei Briganti e diversi sentieri escursionistici. Non mancano, poi, eventi locali, come feste tradizionali, sagre o fiere, dove si ha l'occasione di assaporare la cucina tradizionale locale, che spesso presenta piatti a base di prodotti locali come formaggi, salumi e piatti tipici della zona.

Insomma, una visita a Campoli Appennino ne vale assolutamente la pena. Anche perché, un cartello all'interno del paese farà quasi emozionare chiunque si imbatterà in esso. @spaziopane è la pagina Instagram che lo ha pubblicato qualche giorno fa. La scritta è riservata agli automobilisti e recita: "Attenzione, rallentare. In questo paese i bambini giocano ancora per strada". Tali parole riempiono decisamente il cuore di chi vi si imbatte perché fanno tornare indietro ai tempi in cui si era avvezzi a vedere infanti in giro per strada, magari dietro a un pallone.

