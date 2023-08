Molise, barista scrive sulla lavagnetta l'invito più ingegnoso di sempre: "Fate la scelta giusta tra 270 Gin tonic e..."

Molise, un barista per attrarre clienti utilizza una strategia di marketing perfetta con una scritta che fa ridere, ma anche riflettere: ecco cosa recita

Il Molise è una delle regioni meno conosciute e visitate del paese. Tuttavia, offre alcune attrazioni interessanti per coloro che desiderano esplorare luoghi meno turistici e autentici. Ad esempio, il capoluogo Campobasso, è una città con un centro storico pittoresco e affascinante. Il Castello Monforte domina la città dall'alto ed è un punto di interesse storico. Per gli amanti del mare, invece, c'è Termoli, località costiera famosa per le sue spiagge e il suo porto pittoresco. La Cattedrale di San Basso, situata nell'antico borgo, è un importante sito religioso.

Un'altra città interessante da visitare, Isernia, ospita il Museo Nazionale del Paleolitico, che espone importanti reperti preistorici e fossili, mentre Agnone è un importante borgo medievale conosciuto per la sua tradizione artigianale nella produzione di campane. La Fonderia Pontificia Marinelli è una delle più antiche fonderie di questi strumenti al mondo e può essere visitata. Anche Castel del Giudice è un affascinante borgo arroccato sulle montagne, noto per la sua architettura tradizionale e le viste panoramiche mozzafiato.

Oltre al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise che offre opportunità per l'escursionismo, l'osservazione della fauna selvatica e il contatto con la natura, da visitare nella regione sono anche il Santuario dell'Addolorata di Castelpetroso, Sepino (sito archeologico romano con rovine ben conservate, tra cui un anfiteatro, un foro e delle terme), il Lago di Guardialfiera e Sant'Angelo Limosano (un villaggio pittoresco con stradine acciottolate, edifici storici e una vista panoramica sulla campagna circostante). Ma torniamo per un attimo a Campobasso, precisamente a Campomarino...

Molise, in un bar della provincia di Campobasso compare un cartello esilarante: "Meglio 270 Gin tonic o..."

In Molise ci sono molte più attrazioni di quelle che a primo impatto si possa immaginare. Spostandosi soprattutto a Campobasso e provincia, si possono poi scoprire delle particolarità nascoste, come la scritta sulla lavagnetta di un bar che è una trovata davvero geniale per attrarre i clienti al suo interno facendo fare loro un paio di calcoli matematici (e di convenienza). Nello specifico è Campomarino il posto in questione, a giudicare dai tag, ma non è noto il nome del locale.

Infatti, la pagina Instagram @scrittesuimuridelmondo ha pubblicato un post all'interno del quale si legge su una lavagnetta in quel di Campomarino: "Il nuovo IPhone costa all'incirca 270 Gin tonic, fai la scelta giusta". La strategia di marketing è evidente: fa riflettere su quanto, invece di comprare un apparecchio elettronico, si possa con la stessa somma di denaro acquistare il Gin tonic, che è forse il cocktail per eccellenza. Voi che decisione prendereste di fronte a un cartello simile?

