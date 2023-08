Toscana, "In Val d'Orcia c'è un borgo splendido, ma sconosciuto ai più": la testimonianza di due influencer

Toscana, in Val d'Orcia ci sono due borghi meravigliosi, uno dei quali è sconosciuto ai più: la testimonianza è di due influencer

La Val d'Orcia, situata nella regione della Toscana in Italia, è famosa per la sua bellezza naturale e i suoi pittoreschi borghi che sembrano usciti da una cartolina. Famosissimo è Pienza, conosciuto come "la città ideale del Rinascimento": esso è celebre per la sua architettura rinascimentale, le strade acciottolate e le viste mozzafiato sulla campagna circostante. Il centro storico è Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Subito dopo bisogna menzionare Montalcino, celebre per il suo vino Brunello di Montalcino. Questo luogo medievale offre scorci panoramici e un'imponente fortezza che domina il paesaggio. È un posto ideale per degustare il vino locale.

Montepulciano, conosciuto anch'esso per il Vino Nobile, ha strade strette e ripide che conducono a piazze pittoresche, chiese storiche e cantine vinicole. San Quirico d'Orcia è un altro borgo caratterizzato da strade medievali, chiese e palazzi storici, è un luogo tranquillo e affascinante. L'antica Collegiata e i giardini di Horti Leonini sono posti di interesse. Anche Castiglione d'Orcia situato su un crinale offre viste panoramiche sul paesaggio circostante. Il castello e le strade medievali sono bellissime da esplorare. Caratterizzato dalla sua imponente torre medievale, c'è poi Radicofani che offre viste spettacolari sulle colline circostanti. La torre è accessibile e offre squarci eccezionali.

Castelmuzio, piccolo borgo che sembra intatto nel tempo, con un'atmosfera autentica e tranquilla, ha le strade strette e la torre dell'orologio di particolarmente affascinante, mentre Rocca d'Orcia ha un castello ben conservato e offre viste magnifiche sulla Val d'Orcia. È un luogo ideale per una sosta panoramica. Ogni borgo in Toscana ha il suo fascino unico e offre l'opportunità di immergersi nella storia, nell'arte e nella cultura della regione. Ma oltre a questi famosissimi ce n'è uno più... sconosciuto.

Toscana, due TikToker testimoniano: "C'è un borgo meraviglioso e sconosciuto ai più: ecco dove si trova"

I due TikToker che gestiscono la pagina @borghi.toscana si impegnano quotidianamente per raccontare la bellezza della terra che è stata patria di scrittori e poeti italiani. Così, in un recente video esaminano due borghi, uno conosciutissimo, l'altro molto meno. "Vi presentiamo due splendidi borghi in Val d'Orcia, il secondo non lo conosce nessuno", scrivono in sovra-impressione al filmato all'inizio.

@borghitoscana 🤯 2 splendidi borghi in Val d'Orcia (il secondo non lo conosce nessuno) Il primo è noto ai più. Si tratta di uno dei più visitati borghi della Val d'Orcia. Affascinante e molto particolare la sua "piazza delle sorgenti". Stiamo ovviamente parlando di Bagno Vignoni. Ma proprio a 5 minuti c'è un altro piccolo borgo, che in pochi conoscono, e che noi preferiamo. Più tranquillo e con una vista magnifica su Castiglione d'Orcia. Stiamo parlando di Vignoni Alto 😍 Seguici se non lo conoscevi. Ti porteremo a scoprire altri bellissimi borghi della Toscana 🌻 ☝️ Tagga qualcuno con cui vorresti andare 📍 Salva il video per ricordarti di andare anche a Vignoni Alto! #toscana #tuscany #borghi #borghiitaliani #italy #visittuscany #valdorcia #bagnovignoni #viaggiarecontiktok ♬ Dreaming to Fly - Andrea Vanzo

"Famoso per la sua particolare piazza formata d'acqua, acqua calda eh, il primo borgo è una vera attrazione ed è Bagno Vignoni", si legge su immagini davvero suggestive del luogo che - al pari degli altri sopra-citati - è notissimo. "E il secondo? Sconosciuto ai più questo piccolo borgo si trova proprio sopra a Bagno Vignoni: Vignoni Alto", le parole successive che mostrano un posto altrettanto affascinante (anzi, forse ancor più affascinante per il suo essere molto meno turistico).

