Aperitivo: barista esibisce l'offerta del giorno, ma lo strafalcione ortografico sullo striscione è imbarazzante

Aperitivo, uno dei momenti preferiti in assoluto in estate! Qualcuno potrebbe approfittare dell'offerta del giorno di questo barista... Se solo il suo striscione fosse scritto correttamente!

L'aperitivo è quel momento in cui i clienti amano entrare in bar o altri locali del genere prima del pranzo o della cena per 'aprire lo stomaco'. Quando viene attuata la formula happy hour, poi, sono offerte anche bevande alcoliche e talvolta pure cibo a prezzi scontati. Di solito, questo 'pasto' - se così lo si vuol definire, quando è pre-serale è pensato per attirare clienti che vogliono rilassarsi dopo una giornata di lavoro o trascorrere del tempo con gli amici. Durante l'happy hour, è comune avere offerte speciali su cocktail, birre, vini e altre bevande.

Molte aziende offrono anche piccoli stuzzichini o piatti da condividere a prezzi ridotti durante l'happy hour. Questo evento è diventato molto popolare ed è spesso associato a un'atmosfera rilassata e divertente. Naturalmente può variare da un luogo all'altro in base alle leggi locali e alle tradizioni culturali. Alcuni locali offrono la formula con qualcosa di gratis solo in giorni specifici, mentre altri possono averla ogni giorno. È un'opportunità per i clienti di provare nuove bevande, socializzare e rilassarsi in un ambiente informale.

Aperitivo: lo sconto di questo barista scritto sullo striscione è bello, ma anche imbarazzante

Il comico, speaker radiofonico e personaggio televisivo Cristiano Militello ha un profilo Instagram molto divertente all'interno del quale posta spesso situazioni comiche o scritte, insegne e annunci che fanno spuntare a tutti un sorriso. Insomma, questa sembra essere la sua mission nella vita e sui social. Proprio sulla pagina dell'attore è sbucata qualche minuto fa una storia esilarante che racconta, per l'appunto, di un happy hour, un aperitivo con un'offerta pazzesca. Uno striscione, infatti, riporta quanto i clienti pagheranno per una consumazione e il prezzo è davvero ottimo. Il punto sul quale bisogna soffermarsi è però un altro.

Sul cartello esposto le due parole 'happy' e 'hour' non sono propriamente scritte nella maniera corretta. L'inglese quasi mai si scrive come si pronuncia, solo che non tutti hanno avuto modo di studiarlo. Così, il proprietario del bar per vendere il suo aperitivo a un buon costo ha stenografato i due termini così: "Eppi auar". Lo striscione fa indubbiamente sorridere, ma almeno - continuando a leggere sotto, sembra che l'offerta sia vantaggiosa: con soli 4 euro, è possibile mangiare un piattino di cibo e avere un bicchiere di vino alla spina. L'unica pecca (oltre all'errore ortografico sul quale ci si può sempre passare sopra qualora si sia disposti a consumare) è che tutto ciò è valido solo fino alle 21:30. E voi? Andreste a consumare il vostro 'eppi auar' qui?

