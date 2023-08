Venezia: davanti al negozio compare un cartello di chiusura ferie, ma l'errore ortografico subito fa sembrare tutto più spaventoso

Venezia, un negozio chiude per le ferie e pone un cartello davanti alla porta: l'errore presente su di esso finisce per rendere tutto più spaventoso, ecco perché

Venezia è una città unica al mondo, famosa per i suoi canali, i palazzi storici e l'atmosfera romantica. Tra le principali attrazioni c'è Piazza San Marco, circondata da alcuni dei luoghi più iconici della città: è un posto centrale e vivace, ma anche molto affollato. Proprio qui si trova infatti la Basilica di San Marco, splendida chiesa e capolavoro dell'architettura bizantina: è una delle chiese più importanti d'Italia. L'interno è decorato con mosaici dorati e opere d'arte preziose. Sempre nello stesso luogo c'è anche il Palazzo Ducale che era la residenza del Doge di Venezia e sede del governo veneziano. Si possono esplorare le sue lussuose stanze, i corridoi e attraversare il famoso Ponte dei Sospiri.

Il Canal Grande, poi, è la principale arteria d'acqua di Venezia, attraversata da maestosi palazzi e collegata da numerosi ponti. Prendere una gondola o un vaporetto qui è un'esperienza indimenticabile, anche se un po' costosa. Uno dei simboli più riconoscibili di Venezia è anche il Ponte di Rialto: oltre ad ammirare la sua architettura, si può esplorare il mercato vivace che si trova nelle vicinanze. La Galleria dell'Accademia (museo con capolavori di artisti come Tiziano, Tintoretto e Veronese) e la Galleria Peggy Guggenheim (con opere di grandi come Picasso, Dalí, Pollock e molti altri) sono due luoghi iconici per gli amanti dell'arte.

Spostandosi di poco da Venezia, un giro sulle isole di Murano (famosa per la sua produzione di vetro soffiato), Burano (pittoresca e famosa per le sue case colorate e la tradizione della lavorazione del merletto) e Torcello (celebre sito storico) è quasi d'obbligo. Insomma, Venezia è una città che richiede tempo per essere esplorata appieno e nei suoi vicoli si possono trovare anche altre 'attrazioni' al di là di quelle già menzionate...

Venezia, il cartello contiene un errore esilarante: ecco in cosa si trasforma la parola 'ferie'

"Negozio chiuso per ferie" è un annuncio comune che si trova spesso affisso sulla porta di un negozio quando il proprietario o il personale è in vacanza. Questo avviso indica che il luogo è temporaneamente chiuso perché il personale sta prendendo una pausa o è in ferie. Durante tale periodo, la bottega non sarà aperta ai clienti e le attività commerciali saranno sospese fino alla data generalmente indicata sul cartello.

A Venezia, come in molte altre città in questo periodo, è spuntato davanti a un negozio un cartello di ferie che però non recita: "Chiuso per ferie". Invece c'è scritto: "Chiuso per fiere", come testimonia la pagina Instagram @cartelli.veneti. Di sicuro si tratta solo di un errore ortografico di distrazione, eppure fa quasi spavento pensare nella maniera letterale del termine, come se davvero potessero spuntare degli animali a bloccare l'ingresso della bottega. Per la verità, la parola fiera indica anche un evento periodico di venditori... Forse è questo il senso della scritta? I commercianti parteciperanno a tante fiere? Il dubbio è lecito.

