Andalusia, nel bagno pubblico compare un cartello bizzarro (ma romantico): "Non buttate nel gabinetto..."

Andalusia, in un bagno pubblico spunta un cartello che invita non solo a non gettare nel gabinetto i consueti oggetti (salviette umidificate, assorbenti ecc...), ma anche qualcosa di più... particolare!

L'Andalusia è una regione autonoma situata nel sud della Spagna, famosa per la sua ricca storia, cultura e bellezze naturali. Essa offre una varietà di attrazioni che spaziano dalle città affascinanti alle spiagge mozzafiato, dai monumenti storici ai paesaggi montuosi. Ad esempio c'è l'Alhambra di Granada, un complesso di palazzi con intricati dettagli architettonici, giardini incantevoli e fontane bellissime. Da visitare assolutamente è poi la cattedrale di Siviglia, una delle più grandi al mondo, nota per la sua imponente torre campanaria, La Giralda. All'interno del duomo si trova anche la tomba di Cristoforo Colombo.

E a proposito di cattedrali, bellissima è anche quella di Cordova, un edificio unico nel suo genere in quanto è stato inizialmente una moschea e successivamente ha subito la conversione in una cattedrale. L'architettura mescola stili moreschi e cristiani, creando un'atmosfera singolare. L'Alcázar di Siviglia, famosissimo palazzo reale, è un altro esempio di architettura moresca, con splendidi giardini, cortili e dettagli decorativi che riflettono la storia e la cultura dell'Andalusia. Caratteristiche della regione anche le cosiddette 'città bianche', pittoreschi villaggi bianchi che si trovano sparsi nelle colline e offrono una vista panoramica mozzafiato e un'atmosfera autentica.

Il Caminito del Rey (sulle gole del sentiero fiume Guadalhorce), la Costa del Sol (conosciuta per le sue spiagge sabbiose, il clima piacevole e le località turistiche popolari come Marbella e Torremolinos) e il Parco Naturale di Doñana (riserva naturale e luogo importante per l'osservazione degli uccelli) concludono le principali attrazioni dell'Andalusia (di certo non le uniche). Alcune sono molto più piccole e possono spuntare in posti impensabili...

Andalusia, in un bagno pubblico compare una scritta poetica: ecco cosa recita

Quelle sopracitate sono solo alcune delle tante attrazioni che l'Andalusia ha da offrire. La regione è ricca di storia, cultura e bellezza naturale, ed è sicuramente una meta da considerare per un viaggio indimenticabile. Alcuni di coloro i quali si recano in questo magico posto della Spagna, non esitano ad attestarlo su Instagram. Proprio qui è apparso il post di un utente (@paglioooo) che ha mostrato qualcosa di insolito: un avviso in un bagno iberico davvero 'romantico' per certi versi.

In tutte le toilette pubbliche, solitamente, ci sono dei cartelli che invitano le persone alla civiltà, ovvero a non gettare assorbenti o salviette umidificate nel wc. Ebbene, questa volta, a parte i suddetti oggetti, anche altro non deve essere buttato via. Nello specifico, le parole che si leggono in questo bagno dell'Andalusia sono: "Per favore non buttate salviette umidificate, assorbenti, sogni e desideri nel gabinetto". Un messaggio sicuramente filosofico da trovare in un luogo del genere...

