Benzinaio, sul distributore compare una scritta con un evidente sbaglio: "Qui solo..."

Benzinaio, sul distributore appare una scritta che avverte gli automobilisti circa quello che possono mettere all'interno della propria vettura...

Un benzinaio, anche noto come stazione di servizio o distributore di carburante, è un luogo dove i veicoli possono rifornirsi di carburante come benzina, diesel, gas naturale compresso o gas di petrolio liquefatto (GPL). Questo posto offre in genere anche servizi correlati come lavaggio auto, aria per le gomme, negozi di alimentari e altri servizi per automobilisti. Le stazioni di servizio sono importanti punti di riferimento lungo le strade, autostrade e nelle aree urbane, e sono essenziali per mantenere i veicoli in movimento. Alcuni di questi luoghi forniscono anche servizi aggiuntivi come l'assistenza meccanica di base, la vendita di oli e lubrificanti, e spazi per riposare durante i lunghi viaggi (come gli autogrill).

I punti chiave di una stazione di servizio includono l'area di pagamento dove effettuare la spesa per il carburante in contanti o con carte di credito o di debito. Molti benzinai hanno un piccolo negozio annesso dove si possono acquistare snack, bevande, prodotti da toeletta e altri beni di prima necessità, e dove è possibile andare in bagno. Alcuni distributori offrono servizi di lavaggio auto, dove si può far pulire il proprio veicolo. Naturalmente però il servizio principale che si trova dal benzinaio sono le pompe di carburante, colonne con erogatori dove si può rifornire il proprio veicolo di carburante. Ogni pompa dà diverse opzioni, o almeno, solitamente è così...

Benzinaio, spunta un cartello comico per un errore ortografico: "Qui solo..."

Dal benzinaio dovrebbero trovarsi tutti i tipi di carburante, ma si sa che in molti non hanno ancora il GPL. Invece per quanto riguarda benzina e diesel è abbastanza semplice imbattersi in entrambi. Eppure può capitare che un rifornitore non abbia l'una o l'altro. È forse ciò che è accaduto nel caso che prendiamo in considerazione oggi. La stazione di servizio in questione doveva aver finito la benzina, pertanto ha voluto avvisare i propri clienti della cosa. Oppure, più semplicemente, ha voluto indicare che in una determinata colonnina poteva essere pagato solo il diesel e non la benzina.

Infatti, è spuntato un cartello che avrebbe dovuto recitare: "Solo diesel" e invece recitava: "Solo desel". L'errore fa sorridere alla luce del fatto che un benzinaio - che è abituato a sentire mille volte al giorno la parola in questione, abbia sbagliato a scrivere. La segnalazione comica, comunque, arriva dalla pagina Instagram di Cristiano Militello (@cristiano.militello), comico, attore, cabarettista, speaker di Radio 105 e personaggio televisivo da sempre molto attento nel mostrare la bellezza e la simpatia del mondo che ci circonda, soprattutto nelle piccole cose come nel caso odierno.

