Thailandia, spuntano le patatine in busta ispirate all'Italia: "Da denuncia immediata"

In un supermercato in Thailandia, qualcuno ha fotografato una busta di patatine di un noto marchio con la scritta "Ispirate all'Italia". Quasi nessun italiano, però, ha gradito questo omaggio.

La Thailandia è uno dei posti esotici preferiti dagli italiani. Trovandosi in un emisfero diverso, ha temperature gradevoli quando in Europa è pieno inverno. Anche il clima tropicale/monsonico la rende molto diversa dall'Italia. Il periodo che va da novembre a febbraio, infatti, è considerato quello 'secco', mentre da maggio a ottobre le piogge sono abbondanti, sebbene le temperature rimangano alte. Non è un caso che molti italiano visitino la Thailandia nel periodo a cavallo tra Natale e Capodanno: il rischio di imbattersi in giornate piovose è basso e le temperature, specialmente di giorno, sono gradevoli.

La Thailandia, come ogni altro paese del mondo, è orgogliosa della propria cucina. In maniera simile ad altri stati asiatici, il riso è alla base dell'alimentazione dei thailandesi. Essendo un arcipelago, il pesce ha un'importanza altrettanto fondamentale. I piatti della cucina thai sono sostanzialmente leggeri, ma con una fortissima componente aromatica. Gli amanti del piccante e in generale del cibo speziato troveranno qui il loro Paradiso. Tuttavia, come accade un po' in tutto il mondo, alcune pietanze che vorrebbero 'omaggiare' l'Italia non trovano il benestare degli italiani.

Le patatine 'italiane' in Thailandia non convincono nessuno

L'utente di Twitter Fran Altomare si trova in Thailandia e sta curiosando in giro. In un supermercato, ha trovato una busta di patatine di un noto marchio, presente in tutto il mondo. "Ispirato all'Italia", scrivono in alto alla confezione. Sul lato sinistro, spicca il disegno della Torre di Pisa e sotto un piatto di carbonara non italiana. Già, perché le patatine in questione sarebbero "Carbonara parmesan", ovvero Carbonara e Parmigiano Reggiano. Com'è noto, gli ortodossi della Carbonara non vogliono un formaggio diverso dal Pecorino sulla pasta e nemmeno il Parmigiano, per quanto simile, è accettato.

Non osiamo immaginare il sapore di una patatina al "gusto" di Carbonara e Parmigiano prodotta in Thailandia (con tutto il rispetto). Non a caso, i commenti al post di Altomare sono tutti negativi. Qualcuno vorrebbe denunciare la multinazionale delle patatine. Altri fanno notare che la carbonara che si vede in foto è preparata con panna (gravissimo) e pancetta (non sappiamo, all'estero, quante persone sappiano distinguerla dal guanciale). A quanto pare, l'autore del post non ha voluto acquistarle per provarle e dare un giudizio. Gli è bastato vedere la confezione per decidere che fosse il caso di riporle sullo scaffale. Siamo certi che altri popoli le proverebbero, abituati a ben altri standard di qualità.

