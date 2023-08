"Guardate i miei ospiti cosa hanno lasciato nel mio Airbnb, ho una scorta di alcool per mesi"

La propretiaria di un Airbnb a Miami molto seguita su TikTok mostra spesso quello che i suoi ospiti lasciano nel suo appartmento. Nell'ultimo video, la donna ha spiegato che tra bottiglie di alcolici e bevande varie, risparmierà sulla spesa per mesi.

Airbnb ha rivoluzionato il settore turistico. Da ormai oltre dieci anni, chi si reca in vacanza non sceglie necessariamente una stanza d'albergo come luogo per soggiornare. Oggi le piattaforme dove si affittano appartamenti per brevi periodi generano milioni e milioni di ricavi, per loro stesse e per i proprietari di immobili. Altrettanto vero che Airbnb e affini sono finiti spesso al centro di polemiche, perché accusati di aver 'turistificato' i centri storici di molte città, italiane ed europee.

Presto o tardi arriveranno regole più ferree e la nascita incontrollata di bed and breakfast e case vacanza si fermerà. Alcune città europee hanno già messo dei paletti, come lo stop al rilascio di nuove licenze oppure limiti annuali ai giorni in cui si può affittare casa. Molti sostengono che la vita degli host di Airbnb e simili sia estremamente comoda: oltre a gestire le prenotazioni ed accogliere i turisti, non c'è molto altro da fare. Qualcuno delega perfino ad altre persone la pulizia dell'appartamento, riducendo al massimo gli sforzi. Una donna, proprietaria di un appartamento a Miami, su TikTok mostra spesso quello che i suoi ospiti lasciano.

La proprietaria di Airbnb che ha scorte di cibo e alcool per mesi

L'appartamento si chiama 'A touch of class' e quasi dopo ogni check-out, la proprietaria realizza un breve video per TikTok in cui mostra gli oggetti più insoliti lasciati dagli ospiti. Tra quelli che compaiono in 9 video su 10, ci sono bottiglie di alcolici e bevande gassate. Si tratta di oggetti ingombranti e che, per chi si muove in aereo, non possono essere portati nel bagaglio a mano. Non è chiaro, però, perché qualcuno acquisterebbe una confezione da 35 lattine di Coca-Cola per non berne neppure una. Guardare per credere:

Come si può vedere, il cibo è pressoché inesistente, a parte una tagliata di frutta e una confezione di gelati quasi piena. Quello che abbonda sono l'alcool (vino e champagne) e le bevande gasate: ce n'è in quantità sufficienti per mesi. Nel frigo, spiccano anche contenitori con un liquido giallognolo. Nel freezer, c'è la parte inquietante del video: una busta congelata sporca di quello che sembra sangue. La host si limita a dire: "Ho troppa paura ad aprirla", ma non spiega effettivamente cosa ci fosse al suo interno. Con ogni probabilità, la donna porterà a casa le bottiglie di vino e le bevande gassate e butterà nell'immondizia tutto il resto. Uno dei tanti vantaggi di lavorare come host di Airbnb...

LEGGI ANCHE: Incubo in vacanza: alloggia in una casa affittata su Airbnb, ma l'host lo costringe a...