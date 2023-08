Addio estetiste? Negli Stati Uniti l'Intelligenza Artificiale fa anche le unghie: il risultato

Si dice che molti lavori verranno rimpiazzati dall'Intelligenza Artificiale. Ma è davvero così? A San Francisco, negli Stati Uniti, esiste una macchina che fa le unghie alle donne. Il risultato non è sbalorditivo, ma con il passare degli anni potrebbe migliorare e sostituire il lavoro manuale dell'estetista.

Uno dei 10 termini di ricerca in maggiore crescita nei primi otto mesi del 2023 è 'Intelligenza Artificiale'. Vi ricordate di quando, alcuni decenni fa, si diceva che presto i robot avrebbero sostituito l'uomo? Non siamo ancora in quella fase, ma ci stiamo avvicinando sempre di più. Certo, la realtà è sempre più complessa delle previsioni; in alcuni settori, i robot hanno ottenuto risultati straordinari, mentre in altri c'è ancora tanto lavoro da fare per gli ingegneri. Quel che è certo è che, nel 2023, il processo di sostituzione dell'uomo per alcuni mestieri ha avuto una forte accelerata.

C'è chi esprime molte perplessità: come nei film distopici più pessimisti, c'è il timore che le macchine diventino troppo intelligenti, al punto da prendere il sopravvento sull'uomo. La buona notizia è che questo dipende solo dagli esseri umani. Se nessuno crea robot eccessivamente avanzati, la profezia non si compierà mai. I prossimi cinque anni saranno cruciali: capiremo effettivamente quali sono i passi in avanti che le aziende che hanno investito nell'Intelligenza Artificiale vorranno fare e quali saranno le conseguenze delle loro azioni.

L'Intelligenza Artificiale fa le unghie

Si possono fare previsioni, che essendo tali, non è certo che si compiano. Il lavoro delle estetiste è a rischio? Non sappiamo rispondere con sicurezza a tale quesito. La certezza è che sempre più aziende stanno investendo in macchine in grado di mettere il gel sulle unghie femminili. Una tiktoker ha mostrato un robot, governato dall'Intelligenza Artificiale, in grado di farlo. Il risultato finale, come possiamo vedere, non è entusiasmante, ma come in altri campi dell'AI, siamo solo all'inizio della fase sperimentale. Non è da escludere che tra pochi mesi, il risultato sarà totalmente diverso (e migliore):

San Francisco è una delle città più care del mondo e la ricostruzione unghie con applicazione del gel da un'estetista non costa certo 10 dollari. La macchina si accontenta di questa cifra, probabilmente utile a ripagare alcuni costi sostenuti dall'azienda produttrice. Il video ha generato reazioni diversificate. C'è chi la prende a ridere: "Nooo a me piace troppo spettegolare con la mia estetista" e altri che sperano che il macchinario arrivi presto a casa loro, in modo da risparmiare sulla nail art. Anche le estetiste, così come i cassieri, gli operai e alcune categorie di impiegati verranno sostituiti dall'Intelligenza Artificiale? Il futuro sembra suggerire di sì, ma almeno in Italia appare improbabile che un cambiamento così radicale avverrà in poco tempo.

