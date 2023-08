"Ho provato il bagno del traghetto Napoli Palermo", la recensione della tiktoker è tutta da ridere

Per soddisfare la richiesta di intrattenimento di un pubblico sempre più esigente, da alcuni anni esiste anche chi recensisce i bagni accessibili al pubblico. Oggi è toccato al traghetto veloce Napoli Palermo: la recensione della tiktoker è tutta da ridere.

L'esplosione vera e propria dei social media in Italia è iniziata tra il 2008 e il 2009: in quegli anni, milioni di persone si sono iscritte a Facebook. Il sito creato da Mark Zuckerberg ha dominato la scena per alcuni anni e resiste ancora oggi, sebbene gli utenti attivi in Italia siano in lento ma costante calo. Nel 2023 i giovanissimi (14-17 anni) preferiscono TikTok, mentre tra i 18 e i 30 anni, il social che va per la maggiore è Instagram. Ogni app ha le sue pecularità, ma tutte rispondono a un bisogno umano: essere intrattenuti.

Per questo, da circa dieci anni, sono nate figure come gli YouTuber, i tiktoker e gli influencer. Ognuno di loro può essere inserito nella macrocategoria dei content creator. Molte persone sono attratti dai guadagni e dalla visibilità che si riescono a ottenere se si trovano le idee giuste per ottenere un buon seguito. Ecco perché, soprattutto negli ultimi cinque anni, la concorrenza è diventata spietata e decine di migliaia di italiani, giovani e non, cercano di ritagliarsi il loro spazio sui social. Nel 2023, per spiccare c'è bisogno di idee originali. E allora perché non recensire bagni? Una nota pagina ha mostrato com'è il bagno del traghetto veloce Napoli Palermo.

La recensione del bagno del traghetto Napoli Palermo è tutta da ridere

La pagina in questione si chiama Cess Advisor (non c'è bisogno di aggiungere altro). I collaboratori sono sparsi per l'Italia e, quando si recano all'estero, non disdegnano qualche recensione internazionale. Uno dei vieo più visti sui profili social della pagina è quello del traghetto veloce Napoli Palermo. Come sarà mai il bagno di un mezzo che si muove per mare? A recensirlo c'è la mitologica Barbara Puzzo (nome di fantasia?), che sembra avere standard molto elevati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cess Advisor (@cess_advisor)

Come si può vedere, il bagno si presenta spazioso, luminoso e dotato di (quasi) tutti i comfort. Va precisato che la tiktoker ha visitato un bagno della sezione 'Club' del traghetto Napoli Palermo, quella dove i biglietti costano di più. Nonostante sia presente perfino una doccia e in generale il WC sembri pulito e accogliente, l'autrice della recensione conclude che: "Non l'ha emozionata". A giudicare dalle immagini, è un bagno che offre tutto e per trovarsi a bordo di un mezzo galleggiante, è comunque di livello superiore. Chi ha viaggiato in traghetto può confermare che esistano bagni decisamente peggiori di questo...

