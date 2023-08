"Sono dipendente dal tonno in scatola", uomo americano racconta la più bizzarra delle dipendenze

Si può essere dipendenti dal tonno in scatola? A quanto pare, sì. Un uomo americano sta facendo parlare il pubblico televisivo dopo aver raccontato la più bizzarra delle dipendenze che esistano. Come potranno mai andare gli appuntamenti romantici?

Una delle notizie più virali del 2023 è quella che vede protagonista l'uomo giapponese "diventato" cane. Per quanto molti giornali (quantomeno nei titoli) cercassero di far passare il messaggio che il soggetto in questione si fosse sottoposto a qualche operazione chirurgica estrema, la realtà è diversa. L'uomo, infatti, ha solo acquistato un costume realizzato nei minimi dettagli. Per il resto, gli è bastato caminare a quattro zampe, come sa fare qualsiasi umano, per ottenere visibilità. Probabile che alla base del suo comportamento ci sia qualche disturbo mentale.

Molte persone, nel mondo, hanno sviluppato dipendenze che potremmo definire singolari. Le persone più curiose avranno letto di persone che hanno sposato la propria automobile, la propria moto o perfino la propria bambola gonfiabile. Altre dipendenze sono più pericolose, perché portano a ingerire liquidi o a mangiare oggetti non commestibili. Una donna di nome Kesha è diventata famosa dopo essere comparsa in tv e raccontando la sua dipendenza da carta igienica: "Ne mangio mezzo rotolo al giorno". Di recente, un altro uomo ha ottenuto i 15 minuti di fama, parlando della sua dipendenza dal tonno in scatola.

L'uomo dipendente dalle scatolette di tonno

Un uomo del Kansas è stato il protagonista dell'ultima puntata dello show americano "My strange addiction", che va in onda su TLC. L'uomo ha ammesso di "amare così tanto" le scatolette di tonno da arrivare a mangiarne 15 a settimana. "Amo l'odore del tonno. Ogni giorno, a qualsiasi ora, mi fa piacere annusarlo". Sua madre Ursula conferma: "Gli è sempre piaciuto. Da piccolo, nel periodo di Pasqua, chiedeva tonno al posto delle uova di cioccolato. Non avrei mai immaginato che da adulto ne diventasse dipendente". Secondo lo show, l'uomo avrebbe mangiato oltre 3.900 scatolette di tonno da quando, cinque anni fa, ha sviluppato questa particolare dipendenza.

Nel video diventato virale, l'uomo entra in un bar e improvvisamente apre una scatoletta di tonno e ne beve l'olio. Successivamente, le telecamere di TLC mostrano un appuntamento romantico con una donna. Poco dopo che i due si siedono, l'uomo sfodera una scatoletta e inizia a bere il liquido. "Devi proprio farlo adesso?", gli chiede la donna. Lui risponde convintamente di "sì". Sul web, alcune persone sostengono che l'uomo stia mentendo per avere un po' di visibilità in televisione. Inoltre, secondo i nutrizionisti, se l'uomo mangiasse davvero due scatolette di tonno al giorno, farebbe un danno alla propria salute. Come noto, questo cibo in scatola contiene piccole dosi di mercurio. Se consumato in maniera eccessiva, il mercurio causare danni al cervello.

Per chi volesse guardare il video completo, in inglese:

