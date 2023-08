"A Roma Nord usano la Smart per fare letteralmente qualsiasi cosa", segnalazione clamorosa

Roma è una giungla e chi non vuole rinunciare alla comodità delle quattro ruote ma cerca un'auto poco ingombrante, sceglie la Smart. A volte, la macchina a due posti viene utilizzata anche per scopi diversi da quello del trasporto passeggeri.

Tra le otto grandi città italiane, Roma è quella con il numero più alto di automobili in rapporto alla popolazione. La capitale, infatti, vanta (per modo di dire) 629 veicoli ogni 1000 abitanti. I motivi della dipendenza dei romani dall'automobile sono molteplici. In primis c'entra il fatto che Roma è grande e negli ultimi anni sempre più romani dal centro si sono spostati in periferia o in provincia, pur continuando a lavorare nel centro storico e dintorni. Non tutte le zone periferiche sono ben servite dai mezzi pubblici.

In generale, una percentuale altissima di romani non ritiene affidabile l'Atac per via dei numerosi disservizi e scioperi a cui li ha abituati in passato. Nonostante nel resto d'Europa si provi a disincentivare l'utilizzo dell'auto, a Roma in pochi riescono a farne a meno. Il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato che dal 1° novembre la cosiddetta fascia verde verrà ulteriormente estesa e nelle ore di punta sarà vietato circolare per i veicoli sotto Euro 4. Basterà a risolvere il problema del traffico nell'Urbe? Staremo a vedere. Di sicuro, su Eccellenze Meridionali vi abbiamo riportato spesso situazioni estreme dalla città, come la vendetta contro un parcheggio illegale in Viale delle Terme.

La Smart a Roma fa proprio tutto

Non ci sono dati ufficiali in merito, ma di certo a Roma abbondano le Smart. Si tratta di un veicolo che occupa poco spazio ed è facile da parcheggiare, oltre ad offrire protezione nelle giornate di pioggia. Dalle famiglie ricche dei Parioli, fino a quelle della classe media romana, questa piccola auto spopola a Roma. Come noto, le Smart hanno anche qualche limite: il portabagagli è estremamente piccolo e anche fare una spesa abbondante al supemercato potrebbe riempirlo del tutto. Ma, si sa, la città è una giungla e bisogna adattarsi a quello che offre l'ambiente:

Ebbene sì: qualcuno è riuscito a inserire un pallet nel portabagagli di una Smart. Quando si dice istinto di sopravvivenza e capacità di adattamento. Come si può vedere, ci troviamo nel quartiere Fleming, uno dei più famosi della zona Nord della capitale. L'ingegno dei romani è sempre molto spiccato e per permettere a un pallet di entrare nel bagagliao, inevitabilmente, si è dovuta aprire la finestra posteriore. Al di là delle battute, è un comportamento illegale per il Codice della Strada: si possono trasportare oggetti sporgenti (fino a 30 centimetri) ma bisogna segnalarli con un apposito cartello, che sembra mancare nella foto pubblicata da The Roman Post.

