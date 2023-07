Roma, parcheggia malissimo in Viale delle Terme di Traiano e qualcuno gli lascia un 'ricordino' sull'auto: "Giustizia è fatta"

Roma, un autista parcheggia malissimo e si becca una vera e propria 'opera d'arte' sul parabrezza per la sua azione meschina: ecco cosa hanno lasciato su un'auto in Viale delle Terme di Traiano

Parcheggiare a Roma può essere una sfida. La città è densamente popolata e ha un traffico intenso, quindi trovare parcheggio è complicato, specialmente nelle zone centrali e turistiche. Resta vero, comunque, che molte aree del centro storico di Roma sono classificate come Zone a Traffico Limitato, dove l'accesso dei veicoli privati è vietato o limitato a determinati orari. Esistono diversi parcheggi a pagamento in capitale, sia all'aperto che sotterranei. I prezzi possono variare a seconda della posizione e del tempo di permanenza. Alcuni di essi che sono vicini alle principali attrazioni turistiche, tuttavia, hanno costi davvero esorbitanti.

In diverse zone, ci sono spazi di parcheggio con strisce blu. Essi sono a pagamento e hanno limiti di tempo, quindi si dovrà acquistare un ticket presso i parchimetri e mostrare il biglietto sul cruscotto, ma non è per niente semplice trovare un 'posto'. L'ideale è considerare l'opzione di utilizzare i mezzi pubblici invece dell'auto per spostarsi a Roma. La città è servita da autobus, tram e metropolitana (salvo scioperi!), che permetteranno di evitare il traffico e i problemi di parcheggio. Inoltre, ci sono servizi di car sharing e bike sharing disponibili, che potrebbero essere utili per gli spostamenti in città. Insomma, di modi per sfuggire a parcheggi fatti male ve ne sono tanti, eppure qualcuno preferisce lasciare la propria macchina messa malissimo...

Roma, un automobilista lascia la sua auto così: la vendetta di un concittadino è perfetta

Ebbene, un automobilista ha parcheggiato malissimo in Viale delle Terme di Traiano, una zona in cui è notoriamente complicato trovare un buco per la propria macchina. Tuttavia, se vivi a Roma, dovresti saperlo. Altra cosa che chi abita in capitale conoscerà certamente è il fatto che i cittadini del posto non sono affatto inclini a starsene con le mani in mano se subiscono un torto.

Così, invece di chiamare un carro attrezzi, qualcuno ha ben pensato di agire per fatti propri, vendicandosi del parcheggio incivile. Come? Lasciando un pannolino - presumibilmente sporco, sul parabrezza, con su scritto (in romano): "Ma se parcheggia così? Cogl***e!". E non finisce mica qua. L'artista di questa meravigliosa opera d'arte contemporanea aggiunge al tutto anche un catetere.

Lo scenario è pietoso in tutti i sensi e c'è, tra i commenti al post (gentilmente offerto dalla pagina @welcometofavelas_4k su Instagram), qualcuno che asserisce come farsi giustizia privata non vada mai bene. Probabilmente, chiamare i vigili in quest'occasione sarebbe stato un gesto migliore. Voi che avreste fatto al posto del signore (o della signora) che si è trovato/a incastrato/a per colpa dell'auto?

LEGGI ANCHE: Si rifiuta di portare il figlio gravemente ferito al pronto soccorso per un motivo assurdo: è il peggiore dei padri