"Pago 2.000$ di affitto al mese: guardate la piscina com'è ridotta", lo sfogo della influencer

Il caro affitti si fa sentire, anche per le persone benestanti. Una influencer ha pubblicato uno sfogo, lamentandosi delle condizioni in cui versa la piscina del suo appartamento. "Pago 2000 dollari e sono costretta a vedere scene simili".

Quali sono le città più care del mondo per quanto riguarda gli affitti di lusso? Al primo posto c'è Singapore. La città-stato asiatica continua ad attirare giovani lavoratori. Dal 1° gennaio 2023, infatti, il governo rilascia visti lavorativi della durata di cinque anni ai professionisti specializzati nel campo della tecnologia provenienti da tutto il mondo. Al secondo posto troviamo New York e Londra, con prezzi sostanzialmente identici. La Grande Mela era stata la città più costosa fino al 2022, ma a inizio 2023 è stata 'scalzata' da Singapore.

Sia a New York che a Londra, gli affitti delle case di lusso sono cresciuti del 18% negli ultimi dodici mesi. Il balzo è stato del +48% rispetto all'estate del 2020, quando a New York i prezzi hanno raggiunto un minimo storico per via della pandemia. Completano la top 5 Toronto e Tokyo. Negli Stati Uniti, i prezzi degli affitti (anche non di lusso) sono saliti del 5.5% tra luglio 2022 e luglio 2023. L'aumento dell'inflazione ha colpito quasi tutte le grandi economie occidentali e i tassi dei mutui sempre meno convenienti rendono ancora più difficile l'acquisto di una casa (per chi può permettersela). Una influencer si è lamentata dello stato della piscina del suo appartamento da 2000 dollari al mese.

"Pago 2000$ di affitto e vedo cose del genere"

Lexie Firment, tiktoker americana residente nello stato del South Carolina, ha pubblicato un video controverso. La donna paga 2.000 dollari al mese di affitto per un appartamento dotato di un'area comune con piscina. Tuttavia, pare che l'ambiente non venga manutenuto come ci si aspetterebbe in un "appartamento di lusso" che costa così tanto. La influencer mostra cicche di sigaretta ovunque, rotoli di carta igienica finiti lì chissà come e tante altre scene oggettivamente disgustose. Il video è diventato presto virale, ottenendo centinaia di commenti di sdegno:

@missfirment Living in a luxury apartment, and paying prices that are way too much for any salary range… this is not okay. This pool area has been disgusting for the last month. Nothing will ever be done about it. We have contacted management management does nothing about it. It’s gross to live like this and still pay a lot of money and have the possibility of rent increases. #apartmenttherapy#apartmentproblems#livinginanapartmentproblems#apartmentliving#livinginanapartment#rentingapartments#rentingproblems#luxaryapaprtments ♬ original sound - Lexie Firment

"Vogliono 2000 dollari al mese di affitto e continuano ad aumentare il canone", dice la influencer. E ancora: "Non va bene così. L'area della piscina è in condizioni pessime da un mese. Nessuno fa nulla. Ci siamo lamentati, ma i gestori non ci rispondono. Fa schifo pagare così tanto per avere un servizio simile. C'è anche la possibilità che ci aumentino il canone". Pur non mostrandola nel video, la donna sostiene di aver trovato feci nella piscina. "Se è vero, chiama il dipartimento di salute. Gestisco appartamenti e ti assicuro che se intervengono loro, cambierà tutto rapidamente". Altre persone hanno confermato che le piscine comuni sono spesso vittime degli incivili, che sporcano senza curarsi del prossimo.



