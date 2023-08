Sardegna, davanti al cancello del parco a Palau appare l'avviso più indisponente di sempre: "Lasciate a casa vostra la..."

Sardegna, a Palau spunta un cartello davanti al cancello di un parco: ecco perché è particolarmente indisponente (seppur, a giusta ragione)

La Sardegna, la seconda isola più grande del Mediterraneo, è rinomata per le sue bellezze naturali, le spiagge mozzafiato, la cultura unica e la storia antica. La regione è famosa per le sue spiagge paradisiache con acque cristalline e sabbia bianca. Alcune di esse includono La Pelosa, Cala Luna, Cala Mariolu, Spiaggia del Principe e Spiaggia di Chia. Impossibile, poi, non citare la Costa Smeralda: questa zona costiera lussuosa è conosciuta per le sue rive affascinanti, i resort di lusso, i campi da golf e la vita notturna. Porto Cervo è uno dei centri principali qui.

L'isola italiana è famosa anche per i suoi nuraghi, antiche torri in pietra costruite dai nuragici, una civiltà preistorica. Il Nuraghe Su Nuraxi a Barumini è uno dei siti più famosi e patrimonio dell'UNESCO. Sempre in Sardegna, sono da visitare anche le Grotte di Nettuno che si trovano lungo la costa di Alghero e sono accessibili via mare o attraverso una scalinata scolpita nella roccia. Esse sono ricche di formazioni calcaree e offrono panorami suggestivi. Ovviamente, è quasi d'obbligo per chi va in vacanza nella regione, visitarne il suo capoluogo, Cagliari, che regala una miscela affascinante di storia, cultura e vita urbana. Visitare il Castello, il quartiere storico di Stampace e la spiaggia di Poetto sono esperienze uniche da fare.

Eppure, in Sardegna non c'è solo il mare. Ad esempio, il Parco Nazionale del Gennargentu e del Golfo di Orosei è un luogo ideale per gli amanti della natura: le montagne che lo costituiscono sono tra le più alte della regione e offrono opportunità per escursioni e attività all'aperto. Infine, c'è la Gallura - zona del nord-est dell'isola - con luoghi paradisiaci e spettacolari, graziosi villaggi e montagne. Le città di Tempio Pausania e Palau sono luoghi da esplorare. Proprio a Palau, ci si può imbattere in bellezze 'insolite'.

Sardegna, a Palau compare un cartello comico e irriverente davanti a un cancello: "Fatelo a casa vostra!"

Come anticipato, Palau è una meta popolare della Sardegna, conosciuta per le sue spiagge mozzafiato (Porto Faro e Palau Vecchio) e la posizione strategica vicino all'arcipelago della Maddalena, un paradiso di isole e rive con acque cristalline. Qui è possibile fare gite in barca o in traghetto per esplorare il posto, fare snorkeling e godersi la bellezza naturale. E per chi ama il luoghi suggestivi, non c'è niente di meglio della Fortezza di Monte Altura con una vista panoramica spettacolare.

Proprio passeggiando per Palau potreste anche imbattervi in un cartello che vi strapperebbe certamente il sorriso. La segnalazione è dell'utente Instagram @meloniedoardo che ha fotografato questa scritta indisponente (ma assolutamente giusta) davanti al cancello di un parco: "Lasciare libero il passaggio e la mondezza buttatela a casa vostra!". Sotto, a sancire il tutto, una firma quasi 'divina' dato che rappresenta il segno di una croce.

