È questo il chupito più disgustoso al mondo? O lo ami o lo odi

Su TikTok è diventato virale il video di quello che probabilmente è il modo di bere il chupito più disgustoso al mondo. Molti, però, pagano per berlo. Due sono le cose: o lo ami o lo odi.

Soprattutto da giovani, molti di noi hanno bevuto un chupito in compagnia di altre persone. Si tratta di quello che in alcune parti d'Italia è chiamato shortino o in inglese shot: qualche ml di superalcolico da gettare direttamente in corpo, senza pensarci molto. Certamente è un modo veloce per ubriacarsi, sebbene dopo una certa età si tende ad evitarlo. Ci sono centinaia e centinaia di chupito diversi, sia nella preparazione che nel modo in cui vengono consumati.

Molti conoscono quello a base di tequila, sale e limone: prima si mette qualche goccia di limone sul pollice, poi un pizzico di sale, che serviranno subito dopo aver inghiottito la tequila. Poi ci sono quelli che vengono accesi con la fiamma ossidrica e andrebbero ingeriti mentre la fiamma brucia ancora. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti. Come in ogni circostanza della vita, esistono anche metodi realmente estremi. Una influencer su TikTok sta diventando famosa per il modo in cui serve (è proprio il caso di dirlo) gli shot ai suoi clienti, che moltissimi trovano disgustoso.

Il chupito più disgustoso del mondo

Premessa: ognuno è libero di fare ciò che vuole se non provoca del male al prossimo. Esistono persone con feticci molto singolari. A questa categoria appartiene sicuramente chi decide di bere uno shot dopo che è passato dalla bocca di una cameriera. Proprio così: lei si chiama Nicole Forrest ed è registrata su TikTok come @queenniicki666. Cosa la rende unica a modo suo? Il fatto che i suoi clienti ricevano uno shot speciale, che passa dalla sua bocca. I suoi video arrivano sempre ad almeno 500.000 views su TikTok nel giro di 48 ore.

@nicoleforrest97 we love a supportive little guy who orders multiple hurricane shots for himself🫶🏼 ♬ Wait and Bleed - Slipknot

Questo è uno dei più visti degli ultimi sette giorni: come si può vedere, la cameriera beve il chupito e subito dopo lo 'restituisce' al cliente. A rendere più scenografico il tutto è in finale: la donna prende un bicchiere d'acqua e lo scaraventa sul viso del cliente. Forse per farlo riprendere dallo shock di aver bevuto dell'alcool passato per la bocca di una persona, sostanzialmente sconosciuta. Questo singolare modo di bere si chiama 'Hurricane shot', ovvero 'cicchetto uragano'. Non è chiaro quale il suo prezzo, che include il... servizio della cameriera in questione. Di sicuro non lo proveranno mai gli schizzinosi e le persone con la fobia degli germi. Uno shot del genere o lo si ama o lo si odia. E poi, ci si chiede: dopo ogni chupito, la ragazza andrà a lavare i denti?

LEGGI ANCHE: Sintomi influenzali, Diletta Secco svela: "Uno shottino al giorno toglie il medico di torno”