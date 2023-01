Sintomi influenzali, Diletta Secco svela: "Uno shottino al giorno toglie il medico di torno”

La food creator Diletta Secco, condivide una ricetta perfetto per questo periodo: ottimo per evitare l'influenza.

Sono sempre di più le persone che hanno fatto della loro passione un mestiere. Possiamo dire che questo è il caso di Diletta Secco che, durante la pandemia, non solo continua a studiare all'università ma in tutte quelle ore libere decide di dedicarsi alla sua passione: la cucina. Racconta anche al Tg1 che inizia ad amare la cucina grazie alle ricette della nonna. Oggi Diletta Secco, conosciuta anche come 'quella della croccantella' ha tantissimi follower su instagram e su tiktok e collabora con tantissimi brand non solo legati al mondo culinario. Dalle ricette sulla pagina di Giallo Zafferano alle collaborazioni con altre colleghe creator. Diletta è amatissima dai suoi follower soprattutto per la sua spontaneità e genuinità.

La creator studia a puntino le sue ricette che non sono mai difficili da replicare: questo sembra essere il segreto del suo successo. Sul suo profilo si trovano un mix di ricette, alcune legate alla tradizione, altre invece in cui sperimenta con prodotti nuovissimi. Nel suo libro, inoltre non raccoglie solo le sue ricette preferite associati a dei ricordi particolari: Diletta svela delle piccole tips per la casa e non solo. Ora sul suo profilo, spopola la ricetta del suo shottino antinfluenzale.

Bevanda antinfluenzale: Diletto Secco ne svela i segreti. Ecco come replicarli.

"Uno shottino al giorno toglie il medico di torno” scrive nel suo Instagram mentre in un video spiega la ricetta passo passo per ricreare questa bevanda magica per combattere non solo i sintomi influenzali ma anche per aiutare gli anticorpi: insomma, un vero toccasana!

Il Ginger Shot è diventata famosissimo sul web quando anche Chiara Ferragni mostrava a tutti di bere questo bicchierino con un succo giallo per combattere e prevenire l'influenza. Per fare quello di Diletta occorrono: 2 arance e 2 limoni che vengono privati della buccia.

Tagliateli anche grossolanamente e passate alla pulizia e al taglio di 90gr di zenzero.

In frullatore aggiungete 100 ml di acqua e un cucchiaino di curcuma.

Filtrate il tutto aiutandovi con un colino o con una garza proprio come fa Diletta: questo passaggio serve per avere una consistenza bella liquida ma se non volete scartare niente potete passare direttamente ad imbottigliare il tutto.

Essendo una bevanda veramente molto intenza a causa del limone e dello zenzero, Diletta consiglia di aggiungere anche 100 ml di latte di cocco.

Imbottigliate tutto in monoporzioni e conservatele per almeno una settimana. Uno al giorno vi aiuteranno a combattere e prevenire l'influenza.

