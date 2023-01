C'è Posta Per Te, Maria De Filippi ha chiamato proprio loro per la prossima puntata: ecco gli ospiti speciali

La prima puntata di C'è Posta Per Te non ha ottenuto il successo sperato: ecco chi sono gli ospiti di stasera.

Maria de Filippi ha esordito una settimana fa con la prima puntata di C'è Posta Per Te. Come di consueto il programma racconta non solo storie di litigi ma anche di regali. Nella scorsa puntata ad essere presenti durante quest'ultima Can Yaman ed Antonino Cannavacciulo mentre come storie di riconciliazione abbiamo visto la storia di una madre che spera di poter avere un rapporto con la figlia e di una donna che voleva riconquistare il marito. Proprio queste ultime storie hanno creato tantissimo scalpore sul web. La prima perché Maria non ha spiegato per filo e per segno cosa avesse portato la madre ad allontanarsi dalla figlia. La non spiegazione ha creato un'aria di mistero che ha fatto dubitare della buonafede della nonna soprattutto perché la figli ha accettato di perdonarla ma con tanta paura di deludere i nonni e il padre.

Per la storia della riconciliazione tra moglie e marito invece, persino i Ferragnez, sabato scorso hanno commentato la storia ritenendo che questa sia veramente tossica e che la produzione al posto di buttare nuovamente la donna nelle braccia di un uomo verbalmente aggressivo, avrebbe dovuto farle aprire gli occhi ed aiutarla a rifarsi una vita.

Maria De Filippi per C'è Posta Per Te sceglie proprio loro: ecco chi sono gli ospiti speciali della prossima puntata

Maria per il suo programma riesce sempre a 'reclutare' tantissimi ospiti amatissimi del mondo dello spettacolo e non e non solo: spesso per le sorprese architettate dalla padrona di casa ci sono anche ospiti internazionali. Se la prima puntata aveva fatto scalpitare tutti per la presenza dello chef Antonino e dell'attore turco Can Yaman, ecco chi ha scelto per la seconda puntata di questa nuovissima edizione.

Domani a #cepostaperte Charles Leclerc e Luca Argentero pic.twitter.com/XbXXru0bJ1 — Andrea Conti (@IlContiAndrea) January 13, 2023

Altro amatissimo attore Luca Argentero, e il campione Chales Lecrerc. Sicuramente questi ospiti hanno suscitato la curiosità di tantissimi telespettatori che però sperano in storie con un'impronta diversa rispetto a quelle scelte dalla primissima puntata che non hanno proprio convinto il pubblico di Canale 5.

