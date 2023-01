Beatrice Valli non si nasconde: "Ecco il mio corpo alla quarta gravidanza"

Ha cercato di dar la colpa al lattosio ma ormai è confermato: Beatrice e Marco non potevano più nasconderlo, sono in attesa della loro quarta bambina.

Marco e Beatrice sono una delle coppie più amate che si sono conosciute all'interno del programma di Maria De Filippi. Lei era giovanissima e già mamma quando decide di corteggiare Fantini. Aver avuto già un figlio da una precedente relazione non sembra essere per Marco un fattore invalidante tanto che, proprio nel giorno della scelta, decide di fare un regalo al suo bambino per dimostrare alla ragazza di essere pronto ad assumersi questa responsabilità. I due vanno presto a convivere e dopo aver viaggiato tanto e aver vissuto tantissime esperienze, lavorative e non, decidono di metter su famiglia.

Arriva Bianca, conosciuta dai follower della coppia come 'Bubi'. La bimba è la fotocopia della mamma e Marco diventa per la prima volta papà anche se ormai ha stretto un rapporto fantastico con Alessandro. Successivamente Beatrice riceve la proposta di matrimonio ma a causa del Covid e soprattutto di una terza gravidanza, le nozze si sono festeggiate la scorsa estate in compagnia di Azzurra, l'ultima arrivata.

Beatrice Valli non si nasconde: pubblica su Instagram un video del suo corpo e del suo pancione pieno di smagliature

La donna ha sempre dichiarato di aver un ottimo rapporto con il suo corpo in continuo mutamento. Abbiamo visto Beatrice magrissima ma anche con forme più morbide durante le gravidanze e dopo il parto. La donna ha sempre cercato di seguire una sana e corretta alimentazione e quando ha potuto si è sempre allenata per poter rimodellare il suo corpo. Alla quarta gravidanza, il suo pancione è esploso prima del tempo. Ormai la coppia non poteva più nasconderlo e hanno annunciato l'arrivo di una nuova femminuccia. In vacanza con tutta la famiglia, Marco e Beatrice postano un reel in cui mostrano il pancione di Bea e i commenti sul web sono ricchi di complimenti.

Finalmente gli utenti riconoscono una mamma in cui si rispecchiano. Nessun pancione perfetto su fisico asciutto ma bensì un corpo morbido e soprattutto pieno di smagliature pronto ad accogliere una nuova vita. Beatrice diventa la paladina di tutte quelle mamme che spesso vedono corpi perfetti e non si riconoscono.

