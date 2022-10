Beatrice Valli incinta? Arrivano altre segnalazioni su un presunto pancino

Beatrice Valli incinta? La segnalazione era già arrivata ma dopo le foto che ha pubblicato sembra arrivare la conferma

Beatrice Valli è diventata mamma giovanissima del piccolo Alessandro. Purtroppo la relazione con il suo compagno non è riuscita a sopravvivere alle diverse incomprensioni. Beatrice aveva solo 19 anni quando si è ritrovata single e mamma e come tantissime altre ragazze della sua età ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per trovare l'amore. Beatrice è stata attaccata da tutte le corteggiatrici. Era accusata di non essere una brava madre visto che dedicava del tempo ad un uomo da corteggiare, Marco Fantini, piuttosto che a suo figlio. La donna spiegò che essere mamma non vuol dire rinunciare ad essere donna e non avere più una vita. Beatrice conquistò Marco e ci aveva visto lungo.

Oltre al bellissimo rapporto che Alessandro ha con Marco, Beatrice ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo Fantini e ha deciso anche di allargare la famiglia con l'arrivo di due splendide bambine Bianca ed Azzurra.

Beatrice Valli incinta? Ecco la foto che sembra confermare la segnalazione

Beatrice è diventata nuovamente mamma e l'anno scorso è anche riuscita a convolare a nozze con il suo Marco. Recentemente sua sorella Ludovica ha confermato di essere incinta e ha pubblicato qualche giorno fa un video in cui svela il sesso del suo bambino. Mentre questo video circolava sul web attirando tantissima attenzione è arrivata improvvisamente una segnalazione di Beatrice che ha rubato la scena alla notizia della piccola Valli. Un video in cui con riceve un mazzo di fiori da suo marito, Beatrice indossa un vestito fucsia che lascia intravedere un pancino sospetto. Quel video è diventato immediatamente virale. Ieri la coppia ha partecipato alla puntata di X Factor e hanno pubblicato tantissime foto tra cui questa che sembra confermare un'altra gravidanza dell'ex corteggiatrice.

Beatrice sembra essere nuovamente in attesa. In alcune foto posa con la borsetta sulla pancia forse per nasconderla ma dopo tre gravidanze anche ai primi mesi è normale che questa esploda in un batter d'occhio. Aspettiamo quindi solamente la conferma dei diretti interessati e a questo punto ci auguriamo, dopo due femminucce che Alessandro possa finalmente avere un fratellino con cui giocare.

