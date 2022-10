Giulia Salemi senza peli sulla lingua: "Ecco cosa vuol dire lavorare con Orietta Berti"

Giulia Salemi confessa cosa vuol dire lavorare con Orietta Berti. Ecco cosa ha dichiarato nelle sue storie Instagram

Giulia Salemi da brava esperta di Social è riuscita a conquistarsi un posto nello studio del Grande Fratello Vip. La donna dopo aver partecipato ben due volte al Grande Fratello e dopo aver trovato, il suo principe azzurro, è riuscita a farsi voler tanto bene da Alfonso che lui non ha voluto rinunciare alla bellissima Salemi. Nel nuovissimo studio c'è una postazione proprio per lei dove con l'aiuto del tablet e di uno schermo curvo posto alle sue spalle mostra tutti i commenti che ha selezionato, informando al conduttore del sentiment sui social. Se vediamo in ogni puntata la Salemi in studio il suo fidanzato sta dietro le quinte con Soleil Sorge. Lui ha preso il posto della sua fidanzata che l'anno scorso si occupava del Grande Fratello Vip Party. Giulia si trova quest'anno a lavorare con Sonia e Orietta oltre che con Alfonso.

Giulia Salemi senza filtri: "Ecco cosa vuol dire lavorare con Orietta Berti"

La cantante quest'anno ha preso il posto di Adriana Volpe al fianco di Sonia Bruganelli. Orietta si presenta ogni puntata in studio con tantissimi vestiti paiettati. Alcuni vorrebbero che la cantante si esprimesse un po' di più. Sonia è principalmente la vera opinionista che ne ha sempre una per i concorrenti, Orietta poche volte esprime il suo punto di vista perché per la maggior parte si associa alla collega. Orietta sicuramente è un personaggio molto amato anche per le sue esibizioni durante il Grande Fratello Vip Night e soprattutto per alcune confessioni private che avvengono tra una pubblicità e l'altra con Alfonso Signorini. Questa volta però a 'smascherare' l'opinionista è Giulia Salemi che tramite le sue storie confessa cosa vuol dire lavorare realmente con la cantante.

"Ragazzi vi dico io com'è lavorare con Orietta Berti: ogni volta mi riempie di cose squisite, prima i biscotti ora il dolce. Grazie Orietta!", dice Giulia nelle sue storie mostrando il nuovo gustoso cadeaux che le ha fatto recapitare la cantante. Orietta è un appassionata di cucina, non a caso è anche arrivata seconda alla versione Vip di Masterchef. Se la Berti in puntata può sembrare timida e si espone poco dietro le quinte dispensa dolci e biscotti a tutti i suoi colleghi.

