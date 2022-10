Mercedezs cede ai ritocchini: "Dopo aver visto mia mamma l'ho fatto anch'io"

Sembra essere tornato il sereno a casa Henger tanto che Mercedesz decide di emulare la mamma e cedere ai ritocchini.

Per tanto tempo Mercedesz è stata fidanzata con Lucas Peracchi, l'ex tronista che non è mai piaciuto a mamma Eva. L'attrice a luci rosse infatti sosteneva che il loro era un rapporto 'malato' e che Luca fosse anche 'violento'. Queste dichiarazioni lasciate da Barbara D'Urso avevano inevitabilmente fatto allontanare madre e figlia. Mercedesz dichiarò anche la verità su suo padre, Riccardo Schicchi. Disse da Barbara che lei sapeva che non era suo padre biologico da quando era piccola. Aveva deciso di dichiararlo non per provocare un dispiacere alla madre ma perché tantissimi giornalisti l'avevano contattata e minacciata di far uscir fuori questa notizia. Una serie di dinamiche che hanno allontanato mamma e figlia ma l'incidente di Eva pare abbia appianato tutti i dissapori. Eva è viva per miracolo e Mercedesz ha ufficialmente messo una pietra sopra a tutte queste vicende instaurando nuovamente un rapporto con Eva.

Mercedesz cede ai ritocchini proprio come la mamma. Ecco cosa ha deciso di fare

La modella e influencer da quando è tornata dall'Isola dei Famosi ha trascorso tantissimo tempo con la madre, la nonna e la sorellina Jennifer. In famiglia è tornato un clima sereno e le due donne sono complici anche più di prima. Mercedesz ha deciso di accompagnare la mamma a ritoccare alcune rughette d'espressione. Sembra, dalle storie di Mercedesz che Eva sia ricorsa a delle punturine per eliminare le 'zampe di gallina' ovvero quelle rughe che si creano all'estremità dell'occhio. Osservando la mamma sembra che anche la ragazza si sia convinta a fare qualche puntura.

Mercedesz decide di approfittare e aiutare la sua pelle. Ringrazia il medico che sembra ritoccare le sue rughe sulla fronte. Mercedesz nelle storie successive sembra estremamente soddisfatta del risultato del dottor Pierfrancesco Bove. Un'altra esperienza madre figlia che hanno vissuto insieme dopo tanti anni passati a comunicare solo tramite storie Instagram e interviste dalla D'Urso.

