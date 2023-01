Riconoscete questa bambina? È una delle donne inglesi più famose al mondo

È stato da pochissimo il suo compleanno e tutti hanno postato sui social tantissime foto che la ritraggono in tenera età: avete capito chi è?

Avete riconosciuto questa bambina dai capelli scuri ed occhi verdi cangianti? Oggi è una giovane donna e mamma conosciuta in tutto il mondo. Nasce in una benestante famiglia inglese. I suoi genitori erano assistenti di volo e proprio in alta quota è scoccata la passione. Michael e Carol si sposano nel 1980 e mettono su famiglia: la mamma di questa splendida bambina decide di lasciare il lavoro e dedicarsi ai figli mentre il padre viene assunto dalla British Airways. Proprio per il suo lavoro, la famiglia di origini inglese si trasferisce in Giordania ma solo dopo sei anni ritornano a vivere in Inghilterra. Carol aveva bisogno di una mano con i bambini e si fa aiutare dalla mamma.

Per non volare e allontanarsi sempre dalla sua famiglia Michael decide di lasciare il lavoro e fondare una propria società che si occupava di rivendere accessori per le feste. Party Pieces riscontra un incredibile successo e la stabilità in casa di Michael fa si che sua moglie resti incinta altre due volte regalando a questa splendida bambina una sorellina, anche lei famosa in tutto il mondo e un fratellino.

Avete riconosciuto questa bambina? Oggi ha 41 anni ed è una delle donne più conosciute ed influenti al mondo

I ricchi fondi provenienti dalla società del padre le consentono di frequentare le migliori scuole londinesi. Appassionata di arte decise, appena ottenuto il diploma, di distaccarsi dalle terre inglesi ed approdare in Italia, precisamente a Firenze, cuore della cultura delle arti visive. La passione è così forte che il soggiorno non basta per soddisfare la sua sete di sapere e tornata a Londra si iscrive nel 2001 all'Università di St Andrews. Qui conosce tantissime persone che appartengono alla nobiltà inglese trovandosi anche in gruppi di studi con il rampollo della famiglia reale: il Principe William.

Proprio ad una cena di beneficenza dell'Università questa splendida bambina, divenuta ormai una giovane donna conquista il cuore del primogenito di Lady Diana. Avete capito finalmente di chi si tratta?

È proprio lei Kate Middleton! La donna oggi è conosciuta in tutto il mondo come la Principessa del Galles e la futura Regina D'Inghilterra. Kate è sempre piaciuta alla Regina Elisabetta che ha sempre riconosciuto come, nonostante le sue origini completamente lontane dall'etichetta reale, si sia perfettamente adeguata alle regole di corte e sia diventata una tra le donne più influenti della società inglese.

LEGGI ANCHE:Kate Middleton, la Principessa del Galles compie 41 anni: tutte le foto da bambina ad oggi