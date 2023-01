Kate Middleton, la Principessa del Galles compie 41 anni: tutte le foto da bambina ad oggi

La Principessa del Galles Kate Middleton compie 41 anni: avete mai visto le sue foto quando era ancora una bambina?

Kate Middleton, con la morte della Regina Elisabetta ha ereditato il titolo nobiliare di sua suocera Lady D. Se con il divorzio da Re Carlo e la sua scomparsa, il titolo era rimasto per anni ancora alla defunta prima moglie dell'attuale Re, con la scomparsa di Elisabetta, Carlo ha fatto chiarezza. Nel suo primo discorso alla nazione, abbiamo appreso che la sua incoronazione avverrà questo maggio, sua moglie Camilla, per volere di sua madre, è diventata la Regina Consorte mentre suo figlio William ha ufficialmente tutti i titoli scozzesi del padre. Carlo ha dichiarato di essere molto affezionato a quei titoli ma è sicuro che William, con l'aiuto di Kate, farà un ottimo lavoro.

Oggi, la nuova Principessa del Galles compie ben 41 anni: un giorno importantissimo non solo per la famiglia reale ma anche per tutti i sudditi che, con l'aiuto dei social cercano di far arrivare i propri auguri ad una delle donne più amate della Royal Family.

Buon compleanno Kate! Tutte le foto della Principessa del Galles da quando era una bambina ad oggi

Chissà se la Kate appena maggiorenne, quando si iscrisse all'università, immaginava che tra i suoi compagni ci sarebbe stato proprio il rampollo reale ed erede al trono: il Principe William. I due erano solo compagni di studi ma dopo una serata di beneficenza in cui Kate ha deciso di indossare un abito che lasciava intravedere la sua lingerie, William ha completamente perso la testa. Anni di alti e bassi tra i due, presi di mira dai media, hanno portato poi al matrimonio e alla nascita di ben tre figli. La coppia è senza ombra di dubbio una tra le più amate tra i sudditi e gli appassionati della monarchia inglese. Ecco perché oggi tutti cercano di far arrivare alla Principessa gli auguri per i suoi 41 anni.

Tra tutti, a catturare l'attenzione sul web è questo video che mostra le foto non solo di Kate quando era solo una bambina ma anche quanto era una semplice ragazza perseguitata dai paparazzi. Il video si conclude con la foto di Kate oggi, una splendida Principessa, fine ed elegante.

Anche noi vogliamo unirci a tutti gli auguri che popolano su Twitter ed augurarle un felice e sereno compleanno nonostante gli animi turbolenti all'interno del palazzo: non dimentichiamoci che domani uscirà il libro di Harry e già dai primi dettagli trapelati, la famiglia trema!

