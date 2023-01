Royal Family, il Principe William incastrato da Harry: "Mi ha aggredito nel 2019"

Spare è il nuovo libro di Harry che uscirà tra pochi giorni: ecco un'anticipazione di ciò che racconterà e dell'aggressione di suo fratello William.

Il libro di Harry è tra i titoli più attesi di gennaio e sappiamo per certo che si aprirà con il racconto del funerale di Lady D. I due principini erano i gioielli di Diana che nonostante la separazione con Carlo non ha mai abbandonato i suoi figli. Chissà cosa penserebbe oggi Diana della guerra tra fratelli più accesa del mondo. William è l'erede al trono e insieme alla sua Kate sta costruendo una famiglia solida e pronta a regnare. Non possiamo dire lo stesso di Harry e Meghan che hanno deciso di allontanarsi dalla corona per vivere la loro vita senza le pressioni di palazzo.

In questi anni si sono intrecciate le accuse di razzismo, l'odio tra fratelli e la competizione a palazzo. Insomma le ultime confessioni di Harry e Meghan nella loro serie tv firmata da Netflix hanno riacceso l'attenzione dei media ma a quanto pare questo è solo l'inizio. A breve uscirà infatti Spare, il nuovo libro di Harry in cui si racconterà tutta la verità sulla corona. Ecco l'anticipazione dell'episodio che vede protagonista suo fratello William e un'aggressione da sempre nascosta ai media.

Harry contro William: "Mi ha aggredito e ha definito mia moglie..."

Le anticipazioni del libro di Harry lasciano ipotizzare pesanti accuse alla Royal Family. Protagonista sarà anche il Principe William che siamo abituati a vedere in giro per il regno sorridente e affettuoso con la sua Kate. Secondo la versione di Harry nel 2019 William ha avuto uno scontro con suo fratello fino ad aggredirlo. Lo ha stretto e lo ha gettato a terra causandogli grande dolore alla schiena. Come se non bastasse Harry afferma nel libro che il principe William avrebbe considerato sua moglie una maleducata e una persona difficile.

Per questo motivo i toni si sono accesi e lo scontro è stato inevitabile. Suo fratello, secondo Harry, è sempre stato contrario al suo matrimonio con Meghan ma sembra che la gogna per la Royal Family non sia finita qui. Arriveranno rivelazioni inedite su Re Carlo III e su Kate, con la quale Harry in passato aveva un ottimo rapporto. Dove starà la verità? Intanto a breve il mondo intero attende l'uscita del libro di Harry pronto a rivelare nuovi retroscena sulla famiglia reale più famosa al mondo.

