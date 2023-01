Francesco Totti lontanissimo da Ilary, la nuova Foto di famiglia: "Siete l'amore della mia vita"

L'ex capitano della Roma è in vacanza con la sua famiglia lontano da Ilary e dalle polemiche: la foto ha emozionato tutti.

Le polemiche sull' anti-riciclaggio sembrano non spaventare Francesco Totti che finalmente è riapparso sui social network e questa volta non è da solo. Il 2022 ha visto il pupone protagonista assoluto della cronaca rosa insieme all'ex moglie Ilary Blasi. In primavera infatti è arrivato il comunicato ufficiale che annunciava la loro separazione. Da quel momento la cronaca rosa non si è mai fermata ma oggi Totti sceglie la famiglia proprio come la Blasi. I due in questi mesi hanno trascorso il loro tempo insieme ai tre figli ma ovviamente separati.

Ilary mostra sui social le foto di un viaggio in Thailandia mentre festeggia il suo Capodanno. Intanto Francesco riappare sui social e scansa le polemiche sul suo conto in banca spuntate ieri sui giornali come farebbero pensare ad alcuni movimenti sospetti sul suo conto in banca. Totti pubblica una foto con tanto di colonna sonora che scioglie il cuore dei fan. Ecco lo scatto che rivela dove si trova l'ex capitano della Roma in compagnia dei figli e di Noemi Bocchi.

La foto di Francesco Totti emoziona tutti: dove si trova in vacanza l'ex capitano

I viaggi di Totti insieme a Noemi Bocchi non sono una novità ma questa volta a stupire è uno scatto che ritrae il campione insieme ai suoi tre figli. Francesco è molto legato ai ragazzi proprio come la sua ex moglie. Ilary e Totti infatti hanno dato priorità ai loro figli in questo periodo ma è inevitabile che si rifacciano una vita. Nel futuro di Francesco pare ci sia Noemi Bocchi e insieme sono partiti per una vacanza all'insegna della spensieratezza.

Il calciatore utilizza su Instagram una canzone di Arisa dal titolo "L'amore della mia vita" e insieme all'immagine con Cristian, Chanel e Isabel suscita grande emozione nei suoi follower. Di Noemi non c'è traccia nella foto ma pare che i due siano partiti in vacanza con i rispettivi figli per godersi il caldo esotico tra la Florida e i Caraibi. Ilary intanto è dall'altra parte del mondo in Thailandia per festeggiare il nuovo anno e trascorrere in relax le vacanze natalizie. Li rivedremo prima o poi tutti insieme? La separazione è ancora in alto mare e i toni fino a questo momento sono apparsi tutt'altro che pacifici ma questa foto fa ben sperare.

