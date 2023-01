Ilary Blasi, quanto costa il suo soggiorno sull'isola di Koh Phangan in Thailandia? Puoi dormire con 14 euro

La conduttrice Ilary Blasi continua il suo tour esotico in giro per il mondo: quanto costa alloggiare sull'isola paradisiaca in Thailandia? I prezzi vi stupiranno.

Il 2022 si è concluso anche per la coppia Blasi-Totti scoppiata ufficialmente in primavera con un comunicato stampa che ha stupito tutti. Oggi Francesco è felice con la sua Noemi Bocchi con cui sta ricominciando da zero senza mai dimenticare l'amore per i suoi figli. Ilary invece è in giro per il mondo insieme ai suoi ragazzi e a un probabile nuovo amore che sta spuntando timidamente sulle pagine di gossip.

Dopo il soggiorno in montagna con Michelle Hunziker la conduttrice dell'Isola dei famosi ha approfittato delle vacanze per dedicarsi un momento di relax al caldo. Sono di oggi le immagini di un luogo incantato da cui festeggia il capodanno e augura a tutti i suoi follower di vivere un 2023 favoloso. Ilary si trova sull'isola di Koh Phangan in Thailandia. Un luogo magico che merita di essere visitato ma a stupire sono i suoi costi, molto più economici dell'Italia e adatti a molti viaggiatori in cerca di avventure e relax.

L'isola paradisiaca perfetta per tutti: Ilary Blasi sceglie un luogo economico per le sue vacanze, ecco i prezzi

L'isola di Koh Phangan continua a stupire e non solo per i suoi paesaggi naturalistici che spiazzano i turisti in visita. Se siete in cerca di una meta per il vostro viaggio di nozze che garantisca relax e avventura questo luogo è perfetto. A stupire però sono i costi, decisamente inferiori rispetto all'Italia e in grado di accontentare tutti.

Quanto costa alloggiare in questo luogo magico? Partiamo dai soggiorni più economici di tutti e dunque dall'ostello che ha un costo in media di 14 euro a notte. Se invece ci spostiamo in un hotel a tre stelle il prezzo sale a 64 euro per ogni notte. Prezzi super accessibili fino a questo momento che garantiscono un soggiorno senza stress. Quanto costerà un hotel di lusso? In questo caso il costo è di circa 530 euro per ogni notte, certamente più alto ma non impossibile. Anche la vita è meno cara rispetto ai costi italiani e i trasporti pubblici permettono di viaggiare ovunque. Sembra proprio che la meta scelta dalla Blasi sia perfetta non solo per il relax ma anche per il portafogli.

