Carolina Benvenga, la star di Rai Yoyo era la protagonista di Canale 5: impossibile non riconoscerla

I bambini italiani adorano i programmi di Carolina Benvenga ma non tutti sanno che la conduttrice era una star di canale 5.

Carolina Benvenga è una delle conduttrici più amate del mondo dell'animazione per bambini. Con i suoi programmi la giovane artista è in grado di catturare davvero tutti e in tanti sono curiosi di scovare notizie sulla sua vita privata. Oggi la Benvenga è uno dei volti principali di Rai Yoyo ma non solo. Anche i suoi spettacoli a teatro sono sempre sold out per un successo senza precedenti.

Della conduttrice sappiamo che è felicemente sposata dal 2016 ma sui social non appare alcuna foto insieme alla sua metà. La discrezione è alla base della sua carriera come dimostrano le scarse informazioni sulla sua vita privata. A parlare sono invece i numeri degli ascolti dei suoi programmi televisivi. Non tutti però sanno che la conduttrice vanta anche un passato da protagonista assoluta su Canale 5. Era giovanissima ma già ricca di talento. La riconoscete in questa foto?

La star dei bambini protagonista di Canale 5: ecco la foto del passato che ha lasciato tutti a bocca aperta

Era il 2008 e su Canale 5 debuttava una delle serie tv più amate in assoluto. Stiamo parlando dei Liceali che aveva come protagonisti alunni e professori di un liceo romano. Insieme ad attori come Claudia Pandolfi anche Carolina Benvenga debuttava sul piccolo schermo proprio come protagonista.

La fiction è andata in onda nel 2008 e nel 2009 scatenando un grande successo soprattutto tra i giovani. È proprio lì che la conduttrice d'animazione ha mosso i suoi primi passi nel mondo della televisione italiana. Come vediamo in questa foto era giovanissima e da quel momento sono diverse le esperienze televisive che l'hanno vista protagonista sul piccolo schermo. Sembra però che il suo habitat naturale sia quello della televisione per bambini. I più piccoli infatti la adorano e la Benvenga è diventata uno dei riferimenti più amati di Mamma Rai e non solo.

Con i suoi programmi la conduttrice riesce infatti a portare all'attenzione dei più piccoli i temi attuali che spesso sono difficili da spiegare anche in famiglia. Dall'ambiente al rapporto con le emozioni i format della Benvenga sono tra i più apprezzati della televisione italiana.

