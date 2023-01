La vita bugiarda degli adulti, riconoscete la protagonista in Foto? Era una star di Un Posto al sole

La nuova serie di Elena Ferrante debutta su Netflix: nel cast c'è un'attrice famosissima per il suo ruolo in un Posto al Sole, la riconoscete?

Ancora una volta Elena Ferrante lascia tutti a bocca aperta con le sue storie. Dopo l'enorme successo dell'Amica Geniale arriva l'ennesima serie tv che questa volta debutta su Netflix. I lettori potranno vedere trasformati dal vivo i loro personaggi con un cast davvero stellare. Girata tra Napoli e Milano, la serie vede protagonisti due grandi attori del cinema italiano già noti al grande pubblico. Valeria Golino e Alessandro Preziosi sono le star del cast ma a loro si aggiungono protagonisti in grado di sorprendere e attori emergenti.

Impossibile non riconoscere tra questi alcuni personaggi che abbiamo già visto in altre serie tv. Prima di svelare chi è l'ex volto della soap partenopea più famosa della Rai è il momento di svelare una curiosità sulla giovanissima protagonista della serie. Giovanna, la giovane adolescente protagonista, è Giordana Marengo e non vanta esperienze televisive precedenti. L'attrice svela infatti che questa è la sua prima esperienza sul set e che Valeria Golino le è stata di grande aiuto. Sua madre ha mostrato una sua fotografia a una sua amica che si occupava dei casting e da lì è nato tutto. A quanto pare per De Angelis è stato amore a prima vista e in poco tempo la Marengo è diventata la protagonista della serie. Insieme a lei però vediamo spuntare anche il personaggio di Nella, interpretato da un'attrice che abbiamo già visto in tv.

Da un Posto al Sole a Netflix: l'attrice di Nella è proprio lei

Una delle protagoniste della serie uscita su Neflix oggi 4 gennaio è Pina Turco. L'interprete è già nota al pubblico della Rai per molti ruoli di grande successo. Tra questi spicca quello in un Posto al sole, serie tv amatissima dai telespettatori in cui interpretava Maddalena. Stiamo parlando di molti anni fa e da quel momento moltissime cose sono cambiate.

Lo scorso anno la Turco è apparsa anche nella commedia di Eduardo De Filippo reinterpretata da Sergio Castellitto proprio sotto la regia dello stesso De Angelis. Oggi la rivediamo nella Vita Bugiarda degli adulti nei panni di Nella e a quanto pare il suo sarà uno dei personaggi più amati. Impossibile dimenticare anche la sua interpretazione in Gomorra, insomma la sua carriera è davvero lunghissima.

La serie di Elena Ferrante intanto ha tutte le carte in regola per posizionarsi ai primi posti dei titoli più visti. Considerando il successo e l'attesa per l'Amica Geniale potrebbe arrivare anche per questa fiction il grande successo internazionale.

LEGGI ANCHE>>>Pino Daniele, l'intervista inedita poco prima della morte: "Qui fa freddo"- Guarda il Video