Belen Rodriguez, la confessione sull'aborto dopo anni: "Non l'ho mai detto a nessuno"

La conduttrice argentina ha confessato per la prima volta come ha vissuto l'aborto nella sua vita: c'è qualcosa che nessuno immaginava.

Belen Rodriguez è una delle conduttrici più amate in Italia e a gennaio ritornerà insieme a Teo Mammuccari su Italia 1 per una nuova edizione delle Iene Show. La Rodriguez sembra che abbia torvato la sua dimensione nel programma di Mediaset ma non rinuncia alle nuove sfide e chissà cosa le riserverà il 2023 in tv. Qualcosa bolle in pentola ma ai microfoni del Corriere della Sera a colpire sono alcune rivelazioni sul rapporto con Stefano De Martino e sull'aborto.

Il matrimonio con il conduttore di Rai Due va a gonfie vele nonostante gli alti e bassi degli anni scorsi. La Rodriguez ha confessato che la relazione è finita la prima volta a causa dell'inesperienza e della troppa pressione mediatica a cui erano sottoposti. Il resto lo conosciamo, Belen ha avuto una bambina da Antonino Spinalbese che ha lasciato poco dopo la sua nascita. Oggi però la conduttrice ha ritrovato il suo primo amore e insieme formano una famiglia meravigliosa. I due figli di Belen l'hanno cambiata ma a colpire è la confessione sull'aborto che nessuno avrebbe mai immaginato.

Belen Rodriguez sull'aborto: "Non ne ho avuto solo uno"

L'argentina ha confessato ai microfoni del quotidiano che l'aborto è stato causa di molte sofferenze ma ha poi rivelato una verità inedita. "Non l'ho mai detto a nessuno ma ne ho avuti tre di aborti", queste le parole di Belen che lasciano tutti a bocca aperta. La sua testimonianza tocca un tema piuttosto delicato che oggi è all'attenzione di molti. I primi due aborti sono avvenuti prima della nascita di Santiago, il suo primogenito figlio di Stefano. Il terzo invece tra la nascita del primo figlio e di Luna Mari.

Belen è come sempre onesta con il suo pubblico e confessa di aver sofferto molto in quei momenti ma anche di non essere affranta perché è riuscita ad avere altri figli. Oggi la conduttrice si dice esigente in amore ma confessa anche la sua gentilezza che apparentemente non mostra mai per proteggersi. "Essere amata in un altro Paese è difficilissimo" confessa e poi ringrazia chi ha sempre creduto in lei per primo e cioè il suo pubblico. In molti sperano di rivederla al più presto in tv non solo alle Iene ma anche in altri progetti. Non resta che attendere tutte le novità e augurare alla Rodriguez il lieto fine che tanto merita insieme alla sua metà.

LEGGI ANCHE>>>Luca Argentero e Stefano De Martino insieme in tv: l'annuncio che tutti stavano aspettando