Antonella Clerici debutta in seconda serata su Rai Uno: succederà il 5 gennaio

La conduttrice di È Sempre Mezzogiorno arriverà in seconda serata su Rai Uno: ecco cosa combinerà Antonella Clerici con il suo show.

La regina della cucina in televisione continua a stupire il suo pubblico con nuovi debutti e esilaranti siparietti durante il suo programma. Antonella Clerici è una garanzia per mamma Rai e lo dimostra ciò che è successo nel 2018 quando lasciò la Prova del Cuoco. Il calo degli ascolti, dopo il suo abbandono, fece calare l'attenzione dei telespettatori ma il ritorno in tv con È sempre mezzogiorno continua ad essere premiato. Dal lunedì al venerdì infatti Antonella si trasforma in una vera e propria macchina da guerra televisiva grazie al suo format che continua ad essere amatissimo.

A gennaio la Clerici ritornerà anche con un'altra edizione di The Voice Senior, show musicale che vede protagonisti talenti over 60 insieme ai quattro giudici. Tutto è pronto per il debutto musicale ma c'è un appuntamento in seconda serata che la vedrà per la prima volta protagonista. L'occasione giusta è proprio l'arrivo dell'Epifania, ecco qual è il cambio di palinsesto che vedremo giovedì 5 gennaio e cosa succederà a partire dalle 23:30 su Rai Uno.

L'attesa dell'Epifania su Rai Uno: lo show di Antonella Clerici arriva in seconda serata

Domani 5 gennaio la Rai trasmetterà i funerali del papa emerito Benedetto XVI e la programmazione vedrà alcuni cambiamenti. È Sempre Mezzogiorno passerà direttamente in seconda serata per una puntata scoppiettante e soprattutto ricca di ospiti. La Clerici debutterà su Rai Uno a partire dalle 23:30 subito dopo il film Cenerentola che andrà in onda in prima serata.

Antonella è prontissima a questo nuovo debutto che vedrà protagonista ovviamente la festività dell'Epifania. Anche in questa giornata infatti le tradizioni culinarie sono tantissime in tutta Italia e toccherà proprio al programma svelarle tutte. Non mancheranno ospiti e cuochi pronti a tenere compagnia il pubblico a casa. I telespettatori sui social sono felicissimi di questa scelta della Rai. Trasformare un cambio di programmazione in qualcosa di nuovo non è da tutti e il pubblico della Clerici sarà certamente diverso dal solito.

Anche chi non guarda di solito È Sempre Mezzogiorno durante la settimana avrà la possibilità di poter sorridere insieme al cast del programma. Quest'esperimento porterà a qualcosa di inaspettato? A parlare saranno gli ascolti tv che potrebbero trasformare questa novità in un vero e proprio asso nella manica di mamma Rai.

