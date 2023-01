La Prova del Cuoco, Anna Moroni e la verità sull'addio di Antonella Clerici: "Ha voluto cambiare tutto, anche me"

Anna Moroni era uno dei personaggi più famosi del mezzogiorno italiano in tv: ecco la verità dopo anni sull'addio al programma e su Antonella Clerici.

Uno dei programmi televisivi più amati di sempre è indubbiamente La prova del cuoco, format condotto da Antonella Clerici per moltissimi anni. Quando ancora i tutorial sui social e in tv erano sconosciuti e il mondo del food restava nelle cucine degli chef, la Clerici era già sul piccolo schermo con le sue ricette. L'intrattenimento di Antonella è diventato in pochissimo tempo il riferimento del mezzogiorno in tv accompagnato da cuochi e pasticcieri al servizio del pubblico tra sfide e consigli culinari.

Nel 2018 però è arrivato lo stop per Antonella è qualcosa è cambiato. Cos'è successo davvero a chi ha lasciato il programma insieme alla Clerici? La verità spunta dopo anni proprio da una delle food blogger più amate della prova del cuoco. A parlare è finalmente Anna Moroni che rivela a tutti la verità sul suo addio e su quello di Antonella.

Anna Moroni: "Mi hanno chiamata di nuovo", la verità sull'addio alla Prova del Cuoco

Oggi Antonella continua a conquistare il pubblico di Rai Uno con È Sempre Mezzogiorno, format molto simile a quello della Prova del Cuoco. In passato la Clerici ha lasciato il programma in circostanze molto sospette e la Rai scelse di lasciare tutto nelle mani di Elisa Isoardi. La conduttrice non ebbe fortuna e infatti gli ascolti calarono a picco. Il pubblico della Rai era affezionato ad Antonella ma non solo. La produzione a quanto pare fece fuori anche la Moroni che lasciò il programma.

"Quando Antonella è andata via non mi hanno chiamato, il produttore voleva cambiare tutto" queste le parole della Moroni che svelano finalmente la verità ma non è tutto. Quando gli ascolti sono diventati bassi, dopo l'addio di Antonella, la cuoca è stata richiamata. Con grande sincerità Anna Moroni ha ammesso di aver proclamato un no definitivo ed è così che non è mai più ritornata.

Oggi non c'è traccia della Moroni nel programma della Clerici ma le due sono rimaste in ottimi rapporti. La conduttrice e la cuoca infatti non hanno mai avuto problemi dopo la chiusura del programma. L'amata Anna ritornerà prima o poi su Rai Uno? Il pubblico spera proprio di sì per vederla di nuovo all'opera nelle sue ricette.

