Amadeus confessa cosa farà dopo Sanremo 2024: "Andrò via dall'Italia", il motivo della sua scelta

Che succederà quando Amadeus concluderà l'ultima edizione di Sanremo nel 2024? La rivelazione del conduttore lascia tutti a bocca aperta.

L'Italia intera è in attesa della prossima edizione del Festival di Sanremo che ancora una volta sarà guidata da Amadeus. Dopo il boom di ascolti degli anni scorsi il conduttore ha ricevuto la proposta dalla Rai di condurre fino al 2024 il Festival della canzone italiana. Un compito che Amadeus ha accettato e a cui si dedica da mesi. In molti però cominciano a chiedersi che cosa farà Amadeus dopo Sanremo e la risposta del conduttore ha davvero spiazzato tutti.

Il 7 febbraio l'Ariston aprirà le porte ai nuovi big in gara e ai co-conduttori che insieme ad Amadeus guideranno le cinque serate. I nomi di Gianni Morandi e Chiara Ferragni sono già apparsi a luglio creando grande attesa nel pubblico e a concludere la rosa dei nomi ci ha pensato Francesca Fagnani annunciata da Rosario Fiorello. Chi saranno gli altri conduttori? Il pubblico è in grandissima attesa ma c'è qualcosa che ha catturato l'attenzione dei fan di Amadeus e che riguarda il suo futuro in tv.

Cosa farà Amadeus dopo Sanremo: la rivelazione del conduttore lascia tutti senza parole

Non è un mistero che per un periodo Amadeus ha vissuto alcune difficoltà nel mondo della televisione e della conduzione italiana. Il talento del padrone di casa dei soliti ignoti è però saltato subito all'occhio del pubblico di Rai Uno che l'ha scelto come suo preferito non solo a Sanremo ma anche in molte altre serate. Non a caso L'Anno che verrà ha registrato uno share pazzesco anche la sera del 31 dicembre 2022.

Amadeus però è prontissimo a ricominciare dopo gli anni trascorsi a servizio del Festival e lo farà proprio partendo dall'estero. Il conduttore ha dichiarato che gli piacerebbe tornare alla ricerca di game show e programmi famosi nel mondo e ancora sconosciuti nella nostra televisione. Come possiamo vedere da questo post il marito di Giovanna Civitillo non ha intenzione di lasciare i Soliti Ignoti a cui è particolarmente affezionato ma potrebbe arrivare con nuovi show tutti da scoprire. Cosa ci riserverà in futuro? Intanto possiamo goderci il suo successo all'Ariston per altre due edizioni e poi sperare che non resti troppo a lungo lontano dalla televisione italiana.

